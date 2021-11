Macron wijzigt blauw in Franse vlag: van mariablauw naar marineblauw

De Franse president Emmanuel Macron op een persconferentie op 21 juni 2019. Op de achtergrond strookt het blauw in de Franse vlag nog met het mariablauw van de Europese vlag.

Foto Stephanie Lecocq De Franse president Emmanuel Macron op een persconferentie op 1 oktober 2020. Op de achtergrond is te zien dat het marineblauw van de nieuwe Franse vlag afsteekt tegen het lichtere mariablauw van de EU-vlag.

Foto Olivier Hoslet De Franse vlag kreeg van Macron een donkerder tint blauw.

De oudste verticale driekleur ter wereld, de Franse, bestaat uit de kleuren blauw, wit en rood. Maar welke kleur blauw is de juiste in de Tricolore?

Het was nog niemand opgevallen totdat de Franse radiozender Europe 1 er zondag melding van maakte: president Emmanuel Macron heeft het blauw in het blauw-wit-rood veranderd. De eerste baan is niet langer hetzelfde mariablauw als op de Europese vlag, maar het donkerder marineblauw. En inderdaad, wie foto’s van voor en na de verandering bestudeert, zal merken dat het blauw van de Franse driekleur ineens afsteekt tegen het blauw van de EU-vlag.

Zeelieden

De kleurverandering bleek al op 13 juli 2020 doorgevoerd te zijn. Hierbij liet Macron zich volgens Europe 1 influisteren door zeelieden: de vlag die de Franse marine voert, bevat al langer het marineblauw. Een andere reden is dat marineblauw eleganter zou zijn dan het lichte mariablauw.

Maar de belangrijkste reden lijkt te zijn dat Macron terug wil grijpen op het eind van de achttiende eeuw, de tijd van de Franse Revolutie. Marineblauw is juist de kleur blauw van de oorspronkelijke driekleur – die uit die tijd stamt. Dat het oude blauw ooit lichter geworden is, is te danken aan voormalig president Valéry Giscard d’Estaing. Die besloot tijdens zijn regeertermijn, in de jaren zeventig, het blauw op de EU-vlag af te stemmen, om ze niet te laten vloeken.

Geen anti-Europese gedachte

Dat de president niet over de verandering gecommuniceerd heeft, zou kunnen zijn omdat Macron niet gezien wil worden als iemand die met de Franse symbolen rommelt. Volgens het Élysée moet er achter de kleurverandering geen anti-Europese gedachte vermoed worden.

Overigens is ook het blauw op de Nederlandse vlag lichter geworden in de loop der jaren. De vlag die in het midden van de twintigste eeuw gevoerd werd, bevatte „een blauw dat zo donker was dat het wel zwart leek als het geregend had”, zegt heraldisch expert Piet Bultsma. „Om het blauw echt blauw te laten lijken, is dat op een bepaald moment veranderd naar kobaltblauw. Net als het in vroeger eeuwen was.”