Keppeltjes

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was de afgelopen week erg actief in Het Sinterklaasjournaal. Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) begonnen zich bijna te hechten aan dit sympathieke personage dat met een roedel kinderen en een miniatuurversie van de Domtoren zingend over de Utrechtse grachten trok. Op naar het Pietenhuis in Soestdijk, Sinterklaas een cadeau brengen!

De zo zorgvuldig opgebouwde sympathie smolt weg toen ik las dat ze zich ook al zo vrolijk had gemaakt omdat de Utrechtse gemeenteraad wil gaan knabbelen aan de scheiding tussen kerk en staat. Een grote meerderheid vindt dat handhavers en toezichthouders een religieus hoofddeksel mogen dragen. Er moet nog even worden onderzocht hoe het zit met de veiligheid, een woordvoerder van Dijksma zei dat er even gekeken moest worden of een hoofddoek bijvoorbeeld ergens achter zou kunnen blijven haken, maar als het aan Dijksma ligt wordt Utrecht de eerste Nederlandse stad waar handhavers en toezichthouders een hoofddoek of een keppeltje mogen dragen.

‘Of een keppeltje’, het stond er nadrukkelijk bij.

De motie kwam van Denk.

‘Wij staan voor een inclusieve stad waarbij gelijkwaardigheid heel belangrijk is en iedereen moet kunnen meedoen’, zei Denk-fractievoorzitter Mahmut Sungur tegen De Volkskrant. Hij verwachtte een grotere aanwas van handhavers en toezichthouders omdat moslimvrouwen zich nu niet langer buitengesloten hoefden te voelen. Martin Sitalsing, politiechef in Midden-Nederland, zong vorige maand in Het Parool hetzelfde liedje. ‘Onze recruiters spreken talentvolle meiden die graag bij de politie willen werken, maar dan wel met een hoofddoek.’

Een paar dingen storen. Het gebruik van het woord ‘talenten’. Echte ‘talenten’ willen helemaal geen handhaver of agent worden, en als je voor deze functies al talent moet hebben dan ben je het niet als je je geloof belangrijker vindt dan de wet.

Nog erger: het nadrukkelijk noemen van ‘het keppeltje’. Een hypocriet frame, er zijn helemaal geen handhavers die een keppeltje op willen. En die komen er ook niet, want het is in het inclusieve Nederland van 2021 helaas niet mogelijk om als handhaver met een keppeltje in Overvecht of Kanaleneiland te patrouilleren. Je kunt in een gemiddelde Nederlandse stad met een keppeltje niet eens van de ene naar de andere kant van de stad lopen. Daarbij vergeleken is het risico dat een hoofddoek ergens achter blijft haken verwaarloosbaar. Een handhaver met een keppeltje kan alleen functioneren als hij wordt geëscorteerd door minimaal een handvol andere talenten met of zonder religieuze hoofddeksels. Misschien dat Sharon Dijksma daar nog even over wil nadenken. Na de Sinterklaastijd natuurlijk, first things first.

