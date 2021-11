Kabinet polst alsnog afschaffing van de dividendbelasting

Het demissionaire kabinet probeert steun te krijgen in de Tweede Kamer om de dividendbelasting alsnog af te schaffen. Bewindspersonen Stef Blok (VVD, Economische Zaken en Klimaat) en Hans Vijlbrief (D66, Financiën) hopen zo Shell in Nederland te houden. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet aan NRC. De Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA zijn benaderd of ze een afschaffing willen steunen.

Maandagochtend kondigde het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf Shell aan het hoofdkantoor te verplaatsen naar het Verenigd Koninkrijk. Demissionair minister Blok liet weten „onaangenaam verrast” te zijn door het besluit. Het kabinet werd op zondag door Shell op de hoogte gebracht.

Vijlbrief en Blok gingen daarna op zoek naar de mogelijkheden om Shell toch te behouden. De politiek omstreden afschaffing van de dividendbelasting zou daarbij kunnen helpen, redeneert het kabinet. Als dit rond is voor de aandeelhoudersvergadering van Shell, die op 10 december gepland staat, zou het kabinet nog invloed op het besluit kunnen uitoefenen.

Eenvoudig is dat niet: het kabinet is demissionair en in de Tweede Kamer ligt de maatregel gevoelig, ook in de coalitie. Het kabinet beschikt bovendien niet over een meerderheid in de Eerste Kamer. „Als we iets zouden willen doen, dan moeten we overleggen”, zegt een betrokkene. Zowel de PvdA als GroenLinks, eerder zelf in beeld als potentiële coalitiepartners, had de coalitiepartijen met hun zetels aan een meerderheid in de senaat kunnen helpen.

Linkse partijen zijn tegen

De toenaderingspoging is tegelijkertijd opvallend, omdat de twee linkse partijen zich eerder fel tegen een afschaffing van de dividendbelasting keerden. GroenLinks haalde maandag juist een eigen plan van stapel dat de aandeelhouders van Shell van gedachten zou moeten doen veranderen: een ‘verhuisboete’. Zo’n vertrekheffing zou bij Shell kunnen oplopen tot enkele miljarden.

Rutte III zag ervan af

Shell wil zijn aandelenstructuur vereenvoudigen door als Britse vennootschap verder te gaan. Bij dat besluit speelde de dividendbelasting een grote rol, liet Shell-topman Ben van Beurden maandag aan Het Financieele Dagblad weten. In 2005 koos Shell ervoor een Brits bedrijf te worden met een hoofdkantoor in Nederland. „Toen was de verwachting, ook uitgesproken door de regering, dat de dividendbelasting in Nederland uiteindelijk zou verdwijnen”, zei Van Beurden in het FD. In 2005 zei toenmalig staatssecretaris van Financiën, Joop Wijn (CDA) in een debat met de Kamer dat hij „geen toekomst” zag voor de dividendbelasting. „Het signaal voor het bedrijfsleven mag zijn dat wij op termijn deze belasting niet zien overleven.”

Afschaffen van de dividendbelasting was aanvankelijk ook het plan van het kabinet Rutte III. Vooral Brits-Nederlandse bedrijven, zoals Shell, zouden zo behouden kunnen worden. In het Verenigd Koninkrijk geldt geen dividendbelasting. Daarom kondigde het kabinet-Rutte III de afschaffing van de dividendbelasting in 2017 aan in het regeerakkoord, wat het kabinet en de coalitie direct op een storm van kritiek kwam te staan. Het kabinet trok de voorgenomen afschaffing daarom in.

Nadat het eveneens Brits-Nederlandse Unilever in 2018 besloot toch voor het Verenigd Koninkrijk te kiezen, liet Rutte III het plan vallen.

Luister hier deze aflevering van Haagse Zaken uit 2018 waarin de dividendbelasting wordt uitgelegd