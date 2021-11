Fitnessketen gaat van vrije val naar grote hoogte

Was het een onverwacht goede of slechte timing? Terwijl de onzekerheid over het verloop van de coronapandemie toeneemt, maakte Basic-Fit nieuwe groeiplannen bekend.

De fitnessketen wil fors uitbreiden: van duizend clubs naar ten minste drieduizend in 2030. Nu kunnen sporters in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje terecht bij de feloranje fitnessclubs. Daar zal eind 2022 nog een land bijkomen, kondigde Basic-Fit aan. Kan dit optimisme de beleggers geruststellen, of is het een wel héél ambitieus plan?

Basic-Fit was vorig jaar, na het uitbreken van de coronapandemie, een van de zwaarst getroffen beursgenoteerde bedrijven. Nadat lockdowns van kracht werden, beleefde de koers een vrije val: van 35 euro in februari naar 10 euro eind maart. De beurskoers van Basic-Fit herstelde zich het afgelopen jaar en steeg zelfs naar een record van 48 euro. De waarde zakte deze week licht terug naar 44 euro.

Het grote ‘pandemie-effect’ op de koers van Basic-Fit is niet onterecht, vindt Robert Jan Vos, analist bij ABN Amro-Oddo BHF. Basic-Fit besloot tijdens de verplichte sluiting van hun fitnessclubs vorig jaar geen contributie te innen. „Je moet niet vergeten dat de inkomsten dan direct naar nul gaan”, zegt Vos. „Ondertussen heeft Basic-Fit wel een heleboel kosten die doorlopen.” Vos rekent voor dat de fitnessketen met 1.000 clubs alleen al voor de huur van panden zo’n 12 miljoen euro per maand uitgeeft. „Als de omzet wegvalt, wordt direct pijnlijk duidelijk hoeveel vaste kosten Basic-Fit heeft.” Volgens hem is dat een logische verklaring voor de negatieve reactie van beleggers in 2020, en is de vrees voor nieuwe lockdownmaatregelen nu opnieuw van invloed op de waardering.

De koersdaling van afgelopen week volgde ook op de aandelenverkoop van 3i, de private-equitymaatschappij die al sinds 2013 investeerder is in Basic-Fit. Saillant detail: in december 2019, vlak voor het uitbreken van de coronapandemie, deed 3i ook een partij aandelen van de hand. Achteraf bezien was dat uitstekend getimed. „Natuurlijk krabben beleggers zich even achter de oren: waarom verkoopt 3i nu die aandelen?” zegt analist Hans Pluijgers van Kepler Cheuvreux. Toch wil hij er niet te veel conclusies aan verbinden. „Basic-Fit zit al acht jaar in de portefeuille van 3i. De aandelenverkoop past op zich in het normale afbouwtraject van een private-equity-investeerder.”

Op de korte termijn, zeggen beide analisten, is er veel onzekerheid. Maar voor de lange termijn zien ze veel potentie. „Basic-Fit heeft de liquiditeit op peil weten te houden”, zegt Vos. Afgelopen jaar kreeg het bedrijf een door de overheid gegarandeerde lening van 60 miljoen euro, gaf het nieuwe aandelen uit ter waarde van 133 miljoen euro, plus converteerbare obligaties: obligatieleningen die kunnen worden omgezet in aandelen - interessant voor beleggers, omdat zij op korte termijn rente ontvangen en op lange termijn kunnen profiteren van een koersstijging. Vos: „De markt weet inmiddels dat Basic-Fit goede toegang heeft tot kapitaal. Dat is een voordeel ten opzichte van kleinere fitnessketens.”

Basic-Fit is in Europa niet meer in te halen door andere spelers, aldus de analisten. „Basic-Fit kan heel efficiënt opereren”, zegt Pluijgers. „Je ziet dat het voor concurrenten heel moeilijk wordt om qua prijs te kunnen concurreren. Basic-Fit is de duidelijke prijsleider.”

Bovendien, zo zeggen de analisten, zal de vraag naar fitnessclubs tegen een aantrekkelijke prijs in Europa nog toenemen. Vos vindt daarom een verdrievoudiging van clubs niet té ambitieus – onvoorziene omstandigheden zoals lockdowns daargelaten. „Het zijn indrukwekkende getallen, maar het lijkt me een heel plausibel verhaal.”