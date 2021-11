Filippijnse president Duterte stelt zich kandidaat voor Senaat

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft maandag bekendgemaakt dat hij zich kandidaat stelt als senator voor de Senaat. Dat melden Filippijnse media. Dit besluit komt als een verrassing. In oktober kondigde de president aan zich terug te trekken uit de politiek.

Duterte zou eerst vicepresident willen worden als zijn termijn eindigde in juni 2022. Met die omweg zou de president aan de macht willen blijven. In de Filippijnen kan een president slechts één termijn van zes jaar aanblijven. In oktober zei Duterte echter moe te zijn en daarom met pensioen te willen. Zijn partij, het links-socialistische PDP-Laban, zette sindsdien in op senatorschap voor de 76-jarige president.

Zaterdag maakte zijn dochter, de 43-jarige Sara Duterte-Carpio, bekend dat ze zich kandidaat stelt voor het vicepresidentschap. Zij is in de race voor de verkiezingen voor de centrum-rechtse partij Lakas-CMD. Aanvankelijk was de verwachting dat vader en dochter samen het president- en vicepresidentschap op zich zouden nemen. Deze functies worden in de Filippijnen apart van elkaar verkozen, waardoor het mogelijk is dat verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Na haar bekendmaking was er al de verwachting dat vader Duterte terug zou keren in de politiek. In welke functie was echter niet duidelijk.

