Ernstig zieke patiënt heeft eerste kunsthart van Nederland gekregen

Voor het eerst heeft een Nederlands ziekenhuis een volledig kunsthart geïmplanteerd bij een patiënt. Dat heeft het UMC Utrecht maandag bekendgemaakt. De 54-jarige man die het hart begin november ontving, had last van ernstig hartfalen en het wachten op een donorhart zou te lang duren.

De patiënt maakt het goed, meldt het UMC Utrecht. Binnen twee dagen na de operatie kon hij de intensive care verlaten. Door een verbeterde pompfunctie en bloedtoevoer van het kunsthart ervaart de man minder klachten. „Het menselijke hart pompt gemiddeld vier tot vijf liters bloed per minuut rond in rust; bij inspanning neemt dit toe”, legt Linda van Laake, cardioloog van het UMC, uit in een persbericht. „Ook het kunsthart zal bij inspanning sneller gaan pompen.”

De vorm van het kunsthart lijkt op die van een mens: het bestaat uit twee hartkamers en vier biologische kleppen. Het bloed komt alleen in aanraking met biologisch materiaal, doordat de binnenkant van het kunsthart is bekleed met weefsel uit een runderhart. „Een hoopgevende ontwikkeling is dat bij het kunsthart geen zware medicijnen nodig zijn die het afweersysteem onderdrukken”, vertelt Van Laake. „Dit is beter voor de weerstand en vermindert de kans op infecties.”

Na de operatie

Uit de buik van de ontvanger van het kunsthart loopt een kabel naar buiten, die vastzit aan een extern kastje en vier batterijen. Die apparatuur moet de patiënt altijd in een schoudertas van zo’n drie kilo meedragen. Twee tot drie keer per dag moeten de batterijen worden vervangen. Als de patiënt voldoende is hersteld van de operatie, kan die weer activiteiten oppakken, zoals wandelen en fietsen.

Het kunsthart is nog beperkt beschikbaar en alleen bedoeld voor mensen met zeer ernstig hartfalen, voor wie de wachtlijst van donorharten te lang is. Het hart, genaamd Aeson, is gemaakt door de Franse fabrikant Carmat en is al toegelaten tot de Europese markt. Voorlopig is het bedoeld om de wachttijd voor een donorhart te overbruggen. De wachtlijst voor zulke harten is lang; deze telt jaarlijks zo’n 120 patiënten. Als uiteindelijk blijkt dat een kunsthart veilig genoeg is, wordt het mogelijk ook ingezet als permanente vervanging.

De Franse fabrikant koos voor het UMC Utrecht, omdat daar al sinds 2017 een team zo’n soort operatie voorbereidde, vertelt Faiz Ramjankhan, de cardiothoracaal chirurg die de operatie leidde. „Als deze behandeling voldoende duurzaam blijkt te zijn, kunnen we hierdoor veel meer patiënten behandelen die nu geen behandelopties hebben”, aldus Ramjankhan.

