DNB voert druk op bij Rabobank wegens gebrekkige witwascontrole

De Nederlandsche Bank is half oktober een „handhavingstraject” gestart tegen Rabobank vanwege gebrekkige controle op witwassen. Wat daar de uitkomst van is, is nog onbekend. Dat heeft Rabobank maandagavond bekendgemaakt.

Van Rabobank is al langer bekend dat ze niet voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Die schrijft voor dat banken in de gaten moeten houden of er verdachte transacties plaatsvinden, en deze zo nodig tegenhouden. Voor het niet naleven van die wet heeft Rabobank begin dit jaar al eens een dwangsom gekregen van 500.000 euro.

Nu volgt een nieuwe stap in de pogingen van de toezichthouder om de bank tot verbetering te dwingen. In het persbericht zegt Rabobank-topman Wiebe Draijer dat de procedures de afgelopen tijd „substantieel” zijn aangescherpt. Een woordvoerder van de bank zegt dat het bedrijf een zienswijze gaat indienen.

Personeel werven

De Wwft naleven is voor veel banken al jaren een lastige kwestie. ING en ABN Amro, de twee andere Nederlandse grootbanken, hebben allebei voor honderden miljoen euro’s geschikt met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het jarenlang niet opereren volgens de wet. Veel banken hebben massaal personeel geworven vanwege de witwaseisen waar ze aan moeten voldoen, iets wat drukt op de winsten. Bij ING hebben de problemen met de witwaswet inmiddels zelfs geleid tot vervolging van ex-topman Ralph Hamers.

Het is bekend dat het OM nog een bank onderzoekt vanwege slechte witwascontrole. Welke bank dit is, is tot op heden niet bekend geworden. Het OM wil dit ook niet zeggen.