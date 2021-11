Britse politie beschouwt taxi-aanslag Liverpool als terroristische daad

De Britse politie beschouwt de ontploffing in een taxi voor het Liverpool Women’s Hospital afgelopen zondag als een terroristische daad, zo liet de organisatie maandag tijdens een persconferentie weten. Bij de aanslag zondagochtend kwam een zelfgemaakt explosief tot ontploffing. De dader kwam om het leven en de taxichauffeur raakte gewond. Ook maakte de politie bekend dat het een vierde verdachte heeft aangehouden, nadat ze zondag al drie mannen op basis van de antiterreurwet had ingerekend. Over het motief van de aanslag was maandagmiddag nog niets bekend.

Het onderzoek naar het ontstekingsmechanisme, het motief van de verdachten en mogelijke betrokkenheid van anderen, is nog in volle gang, zo liet de politie weten. Dat de aanslag vlak voor 11.00 uur lokale tijd werd gepleegd, voedde speculaties in Britse media dat de aanslag te maken had met Remembrance Sunday, het moment waarop Britten hun oorlogsslachtoffers herdenken. In een nabijgelegen kathedraal stond een herdenkingsdienst op het punt te beginnen toen de explosie zich voordeed. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de dienst en de aanslag.

Voor het Liverpool Women’s Hospital vloog die zondag, kort voor 11.00 uur, een taxi in brand. De chauffeur moest vanwege wegblokkades omrijden. Toen hij met de taxi aan kwam rijden bij het ziekenhuis en argwaan kreeg over de intenties van zijn passagier, sprong hij uit de taxi en deed de deuren op slot. De chauffeur raakte verwond en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij maandagochtend werd ontslagen. Burgemeester van Liverpool Joanne Anderson roemde het heldhaftige optreden van de taxichauffeur. „Daarmee heeft hij mogelijk een vreselijke ramp voorkomen,” aldus Anderson tegen de BBC.