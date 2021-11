Ahold Delhaize kijkt naar beursgang deel Bol.com

Ahold Delhaize wil een deel van webwinkel bol.com naar de beurs brengen. Dat heeft het moederbedrijf maandag bekendgemaakt. De beursgang moet plaatsvinden in de tweede helft van 2022.

Met de verzelfstandiging moet volgens Ahold Delhaize de „enorme groeipotentie” van bol.com worden benut. Ahold Delhaize zal een groot deel van de aandelen in eigen beheer houden, zodat het kan toezien op de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Ahold Delhaize lijfde bol.com in 2012 in voor een bedrag van 350 miljoen euro. In 2020 behaalde de onlinewinkel een recordomzet van 4,3 miljard euro, mede als gevolg van de toegenomen online verkoop door de coronacrisis. Voor 2021 zet Ahold Delhaize in op een omzet van minimaal 5 miljard euro.