Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Wilbur Smith (88) overleden

De Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Wilbur Smith is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgever bekendgemaakt. De auteur is in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Kaapstad „onverwacht” gestorven, na een „ochtend van lezen en schrijven”.

Gedurende zijn carrière publiceerde Smith 49 boeken, waar meer dan 140 miljoen exemplaren van zijn verkocht. Zijn werk is vertaald in meer dan dertig talen, waaronder Nederlands. Hij schreef vooral historische romans over de geschiedenis en cultuur van Afrika.

Smith werd in 1933 geboren in het toenmalige Noord-Rhodesië, tegenwoordig Zambia, en had twee Britse ouders. Het grootste deel van zijn leven bracht hij in Zuid-Afrika door. Zijn eerste boek, When the lion feeds, publiceerde Smith in 1964 en was gelijk een bestseller. In het Nederlands werd het uitgebracht onder de titel Het goud van Natal. Het werk is later verfilmd.