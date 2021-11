Vijftig migranten breken vanuit Wit-Rusland grens met Polen door

Ongeveer vijftig migranten zijn zaterdagavond vanuit Wit-Rusland door grensbarricades gebroken en Polen binnengedrongen. Dat laat de Poolse politie zondag weten aan lokale media. De Poolse douane meldt dat alle mensen die Polen bereikten uiteindelijk zijn aangehouden door grensbewakers en teruggebracht zijn naar Wit-Rusland. In totaal zijn er zaterdag 223 pogingen gedaan illegaal de oostgrens van Europa over te steken.

Duizenden migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten, verblijven momenteel in Wit-Rusland aan de grens met Polen, in de hoop daar de oversteek te kunnen maken naar de Europese Unie (EU). De Poolse douane verwachten nog meer massale oversteekpogingen in de komende dagen. De spanning in het grensgebied loopt al dagenlang op. Poolse soldaten zouden met stenen zijn bekogeld en ook zijn er al meerdere sterfgevallen in het gebied gelinkt aan het grensconflict. De migranten, waaronder ook vrouwen en kinderen, verblijven al dagen in geïmproviseerde kampen terwijl de temperatuur rond het vriespunt ligt.

Volgens EU-landen is Wit-Rusland verantwoordelijk voor de situatie. Zij denken dat het land migranten de Poolse grens over helpt uit onvrede en om druk uit te oefenen op sancties vanuit Brussel. Ook verwijt de EU Rusland van het invliegen van minstens tweeduizend migranten in het grensgebied. Rusland is een bondgenoot van Wit-Rusland. Moskou en Minsk ontkennen die aantijgingen. De Russische president Vladimir Poetin noemt westerse oorlogen juist als oorzaak van het probleem. Poetin laat zondag weten te zullen helpen met de situatie aan de grens met Polen, meldt persbureau Reuters.