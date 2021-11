Spannende Bulgaarse verkiezingen leveren nog geen winnaar op

De exitpolls van de parlementsverkiezingen in Bulgarije op zondagavond laten nog geen duidelijke winnaar zien. Inwoners van Bulgarije gingen voor de derde keer dit jaar naar de stembus, omdat het partijen maar niet lukt een regering te vormen. Opvallend is hoe de nieuwe partij ‘De verandering gaat door’ (vertaald vanuit het Bulgaars) van twee oud-ministers Kiril Petkov en Asen Vasilev bijna gelijkstaat in de peilingen met de partij GERB van de voormalig premier Bojko Borisov. De partij van Petkov en Vasilev is pas in september dit jaar opgericht en belooft vooral corruptie te bestrijden.

Begin april gingen de Bulgaren voor het eerst stemmen en bleef GERB de grootste partij. De partij kreeg het alleen niet voor elkaar met steun van andere partijen een regering te vormen. Die veroordeelden de autoritaire regeerstijl van Borisov en beschuldigden hem van corruptie. De tweede verkiezingen waren in juli. Toen won anti-establishment partij ITN, maar na een mislukte minderheidsregering was de zittende president Rumen Radev verplicht opnieuw verkiezingen uit te schrijven.

In de sommige polls staat de partij van Borisov nu weer aan kop met tussen de 23,5 en 24,7 procent van de stemmen, meldt persbureau Reuters. Een andere peiling laat juist zien dat nieuwkomer ‘De verandering gaat door’ leidt met 25,7 procent.

Zondag vonden ook de verkiezingen plaats voor het presidentschap. Die uitslag is ook nog niet bekend. De zittende president en socialistische kandidaat Rumen Radev stond in de laatste peilingen met 49 procent voor op zijn concurrent Sofia Anastas Gerdzjikov, die 25 procent van de stemmen had. De functie voor president in Bulgarije is grotendeels ceremonieel, de macht ligt bij de premier. Bij gebrek aan een werkelijke regering door de politieke impasse van het afgelopen jaar is de rol van Radev wel belangrijker geworden.

Met medewerking van Emilie van Outeren