Oké, dan toch een vaccin, maar van harte gaat het niet

Menno (43) heeft vandaag zijn eerste coronaprik gehaald om „achter de regering te gaan staan”, zegt hij. „Het is moeilijk om een land coronavrij te krijgen”, zegt Menno, die vanwege de „onenigheid” in Nederland over het coronabeleid liever niet met zijn achternaam in NRC wil. „Ik zou dat zelf nooit kunnen.”

Hij twijfelde heel lang, „want ik geloof eigenlijk in de eigen kracht van het lichaam. Maar nu de IC’s weer volstromen en er nieuwe maatregelen nodig zijn, en ik zie wat voor een lastige taak de regering op dit moment heeft, haal ik toch de prik.”

Menno lijkt een uitzondering in Eindhoven, waar de GGD in een witte tent op een groot parkeerterrein vaccineert. Naast die tent staat nog een witte tent waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus. Zondagmiddag rijdt een constante stroom van auto’s het terrein op. Verkeersleiders in fluorescerende jassen wijzen de juiste richting. „Vaccineren of testen? Met of zonder afspraak? Die kant op!”

Tussen begin oktober en begin november groeide het aantal mensen dat zich liet vaccineren in Eindhoven wekelijks, volgens een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost.

2G-beleid

Chanoe van der Heijden (21) komt met haar vader de vaccinatietent uit lopen. Ze heeft net haar eerste coronaprik gehaald, vanwege het 2G-beleid wat het kabinet voornemens is in te voeren. Daarbij kunnen ondernemers ervoor kiezen alleen nog mensen toe te laten met een vaccinatiebewijs of een bewijs van recent herstel van corona. „Het voelt daardoor alsof er geen andere mogelijkheid is dan mezelf te laten vaccineren”, zegt Van der Heijden.

Van der Heijden is bang dat de vaccinatie haar vruchtbaarheid beïnvloedt: „Ik wil graag kinderen en weet niet wat de langetermijngevolgen zijn.” Maar wat ze óók graag wil, is mee blijven doen aan paardrijwedstrijden. „Misschien kan dat straks niet meer als ik niet gevaccineerd ben.”

Ook Frank Cornuit (53) had het gevoel dat hij geen andere keus had dan zichzelf te laten vaccineren. „Anders kan ik dadelijk niet eens meer een winkel in.” „En feestjes”, zegt zijn vrouw Petra (54), die naast hem staat. Zij heeft zich eerder al laten vaccineren, omdat ze astmatische bronchitis heeft.

Frank: „O ja, feestjes. We hadden laatst een bruiloft van vrienden, die vroegen ook om een QR-code en toen zijn we niet gegaan.”

Met zijn vriendin aan zijn zijde en een sigaret in zijn hand komt de 31-jarige huisschilder De Haas de vaccinatielocatie uit lopen. Hij wil wegens zijn privacy alleen met zijn achternaam in NRC. Hij heeft zich laten vaccineren, maar niet van harte.

„Tot vandaag was ik de kleine verzetsstrijder in mijn bubbel, waarin veel mensen zich al hadden laten vaccineren. Het plaatje klopt niet: iemand die een coronatoegangsbewijs heeft gekregen omdat hij getest is, weet toch veel zekerder dat hij coronavrij is dan iemand die is gevaccineerd en zich niet heeft laten testen?” Ook vreest hij mogelijke bijwerkingen. „En ik had zoiets van: ik heb al meer dan anderhalf jaar nergens last van.”

Maar als huisschilder komt De Haas veel bij andere mensen over de vloer en hij is bang dat zijn werk wordt belemmerd als hij niet is gevaccineerd. „Er zijn nu al klanten die vragen of ik de prik wel heb gehaald. Ik snap het ook wel, want ik werk vaak bij ouderen.”

Olga van Schaijk (63) heeft vandaag haar derde coronavaccinatie gehaald. Ze kreeg de boosterprik, omdat ze een immuunziekte heeft. „Als ze zeggen dat ik er nog vijf moet halen, doe ik het ook hoor. Ik ga geen rellen schoppen.”