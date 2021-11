Max Verstappen en Ayrton Senna blijven moeilijk te vergelijken

Het was veel meer dan een vlaag van herkenning, van verwondering ook, op de dertiende november vijf jaar geleden, in het Autódromo José Carlos Pace. De dag dat Max Verstappen, als laattiener, in de Braziliaanse regen in vijftien ronden van plek achttien naar plek drie in het veld reed. De Zuid-Amerikaanse harten veroverd, die voor even net zo hard leken te kloppen als bij het zien van een race van hun volksheld Ayrton Senna. Het is die zondag in 2016 dat de vergelijking tussen beide coureurs vorm krijgt, een die in de jaren daarna nog vaak zal terugkeren.

Deze zondag, vijf jaar en een dag later, laten de Brazilianen zien dat ze fan zijn van Verstappen. Het bezoek van de Nederlander aan zijn schoonfamilie eerder in de week – sinds eind vorig jaar is de dochter van de Braziliaanse oud-coureur Nelson Piquet zijn vriendin – werd landelijk nieuws. Het gejoel op de tribunes ongetwijfeld nog net iets harder als Verstappen niet met zijn normale helm aan de start van de Grote Prijs van Brazilië verschijnt, maar met een speciaal exemplaar. „Een artistiek eerbetoon aan de passie voor Formule 1 in Brazilië”, zei Verstappen. Het brengt de tijd van Ayrton Senna, die in 1994 om het leven kwam op het circuit van Imola, even terug.

Record

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner twijfelde vorige week na de Grote Prijs van Mexico-Stad niet om de aandacht te vestigen op de parallel tussen Verstappen en Senna. Met de overwinning in Mexico pakte de Nederlander vorige week het recordaantal GP-overwinningen in één jaar met een Honda-motor van de Braziliaan af. Niet eerder lukte het een coureur om negen grands prix in een jaar te winnen met een dergelijke motor.

Records of niet, van een vergelijking met Senna wil Verstappen zijn hele racecarrière eigenlijk al niets weten. In een interview met Ziggo Sport in 2018 zei de Nederlander dat hij überhaupt niet graag wordt vergeleken met andere rijders. Ook op de vraag van een journalist van Formule 1-website Speedweek of Verstappen Senna als zijn idool zag, zei hij stellig dat dat zeker niet het geval was.

Curieus genoeg noemde Verstappens voornaamste concurrent Lewis Hamilton Senna al meer dan eens „zijn grootste inspiratiebron” als het om racen gaat. Ook de Brit reed zondag op Interlagos, zoals het circuit in Brazilië beter bekendstaat, met een speciale helm – naar het kleurenspel van de Braziliaanse vlag. Een ode aan zijn voorbeeld, zo verklaarde hij op Instagram.

„Max Verstappen is helemaal niet met bezig met de overeenkomsten met andere coureurs”, zegt Jan Lammers, voormalig F1-coureur en nu analist bij onder meer de NOS. Alleen de prestaties op het circuit tellen voor hem. Met als voornaamste eis om iedere race weer het beste uit zichzelf te halen. Juist in dat obsessieve, in het continu bezig zijn met de sport en de uitvoering ervan, zit een overeenkomst met Senna, zeggen kenners. Zoals de Oostenrijkse oud-coureur Franz Tost na afloop van de race in Mexico tegenover het Duitse Sport1 zei: „Verstappen lijkt het meest op Senna in zijn absolute wil om te winnen.”

Obsessief

„Ayrton Senna was obsessief met de Formule 1 bezig”, zegt ook Jan Segers. De Belgische journalist schreef het boek De rechtervoet van God, over het leven van Senna. Als de Braziliaan de lat voor zichzelf hoog legde, was iedere afwijkende prestatie onaanvaardbaar. Het haast hinderlijke fanatisme, misschien wel in iedere sportvorm een voorwaarde om tot de besten te behoren.

Senna, drie keer wereldkampioen in de hoogste raceklasse, bemoeide zich met ieder detail van de auto. Zoals het Verstappen volgens kenners nu lukt om de racewagen volledig naar zijn hand te zetten, zo deed de Braziliaan dat ook. Maar, zegt F1-volger Koen Vergeer, schrijver van het boek Maxmania, de twee tijdperken zijn op dat vlak moeilijk te vergelijken. „Twintig, dertig jaar geleden had een coureur veel meer zeggenschap in de techniek. Nu zijn er met ieder technisch detail al zoveel specialisten bezig, dat de coureur zelf minder in hoeft te brengen.”

„Senna komt echt nog uit de mechanische tijd van de Formule 1”, zegt ook Jan Lammers. Uit een periode dat het naast het circuit vooral nog ging om veren en dempers in de auto. Nu voeren data de boventoon – en die liegen niet.

En, zegt Lammers, die in 1992 nog een jaar samen met Senna in de Formule 1 reed, het was in die tijd voor een jongen van zestien jaar schier onmogelijk geweest om in de hoogste raceklasse door te breken. Hoe minder geavanceerd de auto, des te groter de uitdaging voor het lijf. In die tijd kwam het nog wel eens voor dat een coureur uit de auto stapte en vervolgens gelijk omviel. Tijdens de race zelf leek de nek van een rijder soms wel „als een bal die op de hoedenplank van een auto ligt”, zegt Lammers.

Rijstijl

Vooral de wijze waarop Verstappen in 2016 op 19-jarige leeftijd de ene na de andere wagen voorbij reed op het Braziliaanse circuit sprak tot de verbeelding. „Het raakte aan magie”, zegt Vergeer. Het gecalculeerd inhalen, net iets gewiekster, een fractie gehaaider dan de concurrenten. „Dat is iets was Verstappen heeft, maar wat zeker ook Senna had”, zegt Vergeer.

Het ruwe of rauwe talent, noemt Jan Segers het. De intrinsieke vaardigheid van het rijden – dat is waarop de twee kunnen worden vergeleken. De rijstijl waarmee ze beiden de sport levendiger hebben gemaakt, minder saai en berekend ook.

„Of het nu een dinsdagmiddag op een regenachtig terrein in Ierland is, of een heet circuit op zondag in Brazilië, Verstappen levert bijna altijd zijn potentieel”, zegt Jan Lammers. „Dat had Senna ook. Ik kan mij niet herinneren dat hij een keer radeloos was en niet wist wat hij moest doen.” Met de overtuiging van een winnaar, altijd op weg naar iets goeds.

Charisma

Buiten de baan is het verschil tussen beide coureurs misschien wel het grootst. Jan Segers zat in zijn tijd als F1-verslaggever voor Belgische media vaak bij „lange persconferenties” van Senna. Daarin wist hij de journalisten wel te boeien, ook als hij uitstapjes maakt naar onderwerpen buiten de racebaan. „Senna was een ernstige man, hij bemoeide zich graag met de wereld om hem heen”, zegt Segers. „Hij werd gezien als weldoener in Brazilië, maar de salarissen lagen in zijn tijd een stuk lager dan nu het geval is.” Verstappen lijkt veel meer down to earth, rechttoe, rechtaan, zeggen kenners. Volledig gericht op dat ene doel: wereldkampioen Formule 1 worden.

„De hele Max Verstappen hebben wij nog niet gezien”, zegt ook Jan Lammers. De diepgang in interviews rondom een race is nog niet zichtbaar, behalve als het om zijn acties in de auto zelf gaat. „De allure die Senna had, past nog niet bij een 24-jarige coureur”, aldus Lammers. Los nog van de prijzen – een eerste wereldkampioenschap van Verstappen kan de parallel wel weer iets dichterbij brengen.