Heracles-speler Vloet opgepakt na dodelijk ongeluk A4

Voetballer Rai Vloet van Heracles Almelo is in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd wegens betrokkenheid bij een ernstig ongeluk op de A4. Dat bevestigt technisch directeur Tim Gilissen van de Almelose Eredivisieclub na berichtgeving van De Telegraaf. Bij het ongeval raakte een 4-jarig jongetje dusdanig ernstig gewond dat hij later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen, laat de politie weten.

Bij het ongeval botsten rond 01.00 uur in de nacht twee personenauto’s op elkaar op de A4 ter hoogte van Rozenburg, nabij Schiphol en Hoofddorp. In de ene auto zat een man, een vrouw en hun twee jonge kinderen. Zij zijn allen naar een ziekenhuis vervoerd. In de andere auto zaten de 26-jarige Vloet uit Almelo en een 27-jarige man uit Veldhoven. „Zij waren mogelijk onder invloed en werden beiden aangehouden”, meldt de politie. De twee bleven ongedeerd, zijn meegenomen voor verhoor en zaten zondagmiddag nog vast in afwachting van het onderzoek, aldus een politiewoordvoerder. Hij kan niet bevestigen wie van de twee achter het stuur zat. „Het onderzoek moet zorgvuldig en loopt nog, dat kost tijd”, aldus de zegsman, die bevestigt dat er bloed wordt afgenomen bij de twee.

Bij Heracles Almelo is men ontdaan over de gang van zaken. „We zijn ontzettend geschrokken van dit nieuws. Daarbij gaan onze gedachten uit naar de betrokken familie. We zijn er stil van”, zegt technisch directeur Gilissen. Hij zegt niet te weten of Vloet de bestuurder was van de auto. Middenvelder Vloet is opgeleid bij PSV en speelt sinds 2020 bij Heracles, waar hij vorig seizoen met zestien doelpunten clubtopscorer werd. Hij is de zoon van voormalig voetbaltrainer en -bestuurder Wiljan Vloet.