Drie minderjarigen omgekomen bij botsing met ambulance

Bij een frontale aanrijding tussen een personenauto en een ambulance in het Brabantse Helmond zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie minderjarige jongens omgekomen. Zij reden in de auto. Een vierde inzittende, eveneens een tiener, raakte zwaar gewond. Ook twee ambulancemedewerkers zijn gewond geraakt. Dat heeft de politie verklaard.

Het ongeluk deed zich om 0.15 uur voor aan de Heeklaan in Helmond, door nog onbekende oorzaak. De dodelijke slachtoffers zijn twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven en een 16-jarige jongen uit Nuenen. Die laatste bestuurde volgens de politie de auto. De vierde inzittende is een 15-jarige jongen uit Eindhoven. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

De verwondingen van de ambulancemedewerkers lijken mee te vallen, aldus de politie. Zij zijn ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Beide voertuigen zijn daarvoor in beslag genomen en weggetakeld.