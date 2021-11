Drie arrestaties om opgeblazen taxi in Liverpool, mogelijk terreurdaad

In Liverpool zijn zondag drie mannen gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij het opblazen van een taxi-auto bij een ziekenhuis eerder op de dag. Daarbij kwam een mannelijke passagier om het leven en belandde de taxichauffeur gewond in een ziekenhuis, melden internationale persbureaus. De drie verdachten zijn aangehouden op grond van de Britse terrorismewet aangezien de politie in het nog lopende onderzoek rekening houdt met een terreurdaad. Het gaat om mannen van 21, 26 en 29 jaar oud die in het stadsdeel Kensington werden opgepakt.

Onderzoekers achten het onwaarschijnlijk dat de explosie zondag kort voor 11.00 uur is veroorzaakt door een defect aan het voertuig, schrijft de Britse krant The Guardian. De explosie gebeurde bij de hoofdingang van het Liverpool Women’s Hospital en de politie probeert te bepalen of de locatie mogelijk van betekenis is. De taxichauffeur kon volgens de politie ontsnappen aan de vlammen en ligt in stabiele toestand in een ziekenhuis. De taxi brandde volledig uit.

Het onderzoek wordt geleid door de terrorismebestrijdingspolitie met hulp van veiligheidsdienst MI5, die wordt ingeschakeld voor het verzamelen van inlichtingen om terrorisme te bestrijden. De burgemeester van Liverpool Joanne Anderson en de Britse premier Boris Johnson hebben hun afschuw uitgesproken over de explosie. „Mijn gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door het vreselijke incident in Liverpool vandaag”, schreef Johnson zondagavond op Twitter.