Advocaat doet aangifte tegen burgemeester van Breda Een advocaat uit het Zuid-Hollandse Nootdorp doet aangifte tegen burgemeester Depla van Breda. Dat meldt dagblad BN/De Stem. In Breda bleven zaterdagavond veel cafés langer open dan 20.00 uur, de verplichte sluitingstijd voor de horeca onder de nieuwe coronamaatregelen. De burgemeester zei begrip te hebben voor deze actie en greep niet in. Pas tegen middernacht sloten de laatste demonstrerende caféhouders in Breda op eigen initiatief de deuren. Volgens Mr. Van Stratum van Advocatenbureau Van Stratum heeft Depla zich hiermee schuldig gemaakt aan opruiing en het negeren van de coronamaatregelen, aldus BN/De Stem. De advocaat vindt dat een burgemeester „een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven” en verantwoordelijk is voor „het voorkomen van besmetting van burgers”. Hij stelt dat Depla openlijk heeft opgeroepen tot het negeren van de geldende coronamaatregelen en daarmee de wet heeft overtreden.

Maandag nieuwe maatregelen op Bonaire Vanaf maandag mogen op Bonaire niet meer dan 25 personen in een ruimte samenkomen voor een privé-bijeenkomst, dat was tot nu toe vijftig personen. Het bestuur van het eiland hoopt hiermee het aantal coronabesmettingen in te dammen. De afgelopen weken zijn veel inwoners op binnenruimtes besmet geraakt, zoals thuis, op school of op het werk. De overheid vraagt mensen zoveel mogelijk thuis te werken. Bij zang- en dansevenementen moeten bezoekers een coronapas laten zien. Voor professionele bijeenkomsten met meer dan 50 mensen moeten organisatoren een plan van aanpak indienen. Op Bonaire stijgt het aantal besmette personen hard. Zaterdag telde het eiland 156 coronabesmettingen, tien dagen eerder waren dat nog 105. Het vaccinatiepercentage is hoog, bijna 75 procent van de 18-plussers is volledig gevaccineerd.

Vijftien arrestaties bij ongeregeldheden in Leeuwarden De politie heeft zaterdagavond bij ongeregeldheden in het centrum van Leeuwarden vijftien arrestaties verricht. Bij het gerechtsgebouw aan het Zaailand werd de ME ingezet om een grote groep mensen te verdrijven. Daarbij werd met flessen en vuurwerk gegooid. Dat meldt het ANP. De aanwezigen moesten om 20.00 uur de horecazaken in de Friese hoofdstad uit in verband met de nieuwe coronamaatregelen. Honderden zingende en feestende mensen verzamelden zich daarop voor het gerechtsgebouw. Eerder hadden horeca-ondernemers aangegeven de deuren niet te zullen sluiten om 20.00 uur. Maar na een gesprek tussen burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden en de horecawoordvoerder Ton Eijer is besloten dat de cafés toch om die tijd zouden sluiten. Horeca-ondernemers die open zouden blijven, riskeerden een dwangsom van 10.000 euro. Inmiddels is de rust in de Friese hoofdstad weer teruggekeerd, meldt de politie. Lees ook deze reportage: In Leeuwarden zijn betogers ‘helemaal klaar’ met sluiting horeca

Horeca bijna overal om 20.00 uur dicht, behalve in Breda In de meeste Nederlandse steden zijn horecazaken zaterdagavond om 20.00 uur gesloten, zoals de nieuwe coronamaatregelen voorschrijven. Alleen in Breda zijn veel cafés en restaurants langer open gebleven, veelal tot middernacht, meldt het ANP. In het centrum van Breda was het zaterdagavond druk, met volle terrassen, vooral aan de Havermarkt en de Haven. In de binnenstad waren nauwelijks ordehandhavers of politie te zien. Burgemeester Paul Depla van Breda liet weten het protest van de horeca even door de vingers te zien. Volgens hem is er „ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken”. Handhavers deden „alleen observaties”, maar zullen zullen wel weer gaan handhaven „zoals we dat altijd doen”, aldus Depla. In Maastricht bleef Café Forum open, totdat handhavers ingrepen om 20.30 uur. De kroegbaas kreeg een waarschuwing. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Leeuwarden hielden de meeste horecaondernemers zich aan de lockdownregels. ronaldbrabant ronaldomroepbrabant #horeca https://t.co/Ik1yDDcCak Breda gaat ‘gewoon’ op stap vanavond. Sluitingstijd van 20.00 uur wordt massaal genegeerd en het is druk aan het worden.Het schijnt (voorlopig) te mogen. Geen boa te bekennen nog en de mannen van sfeerbeheer hebben dienst tot 01.00 uur. #breda 13 november 2021 @ 19:12 Volgen