‘Amerikaans leger verzweeg tientallen burgerslachtoffers na luchtaanvallen in Syrië’

Het Amerikaanse leger heeft verdoezeld dat bij luchtaanvallen op posities van Islamitische Staat in maart 2019 in Syrië tientallen burgerslachtoffers gevallen zijn. Dat schrijft The New York Times zaterdag. Bij de bombardementen in het plaatsje Baghuz kwamen zeker tachtig mensen om het leven, 64 van hen zouden vrouwen en kinderen geweest zijn. Het gaat daarmee mogelijk om een oorlogsmisdaad.

Direct na de aanvallen, die werden uitgevoerd door twee vliegtuigen, waarschuwde een jurist van de luchtmacht volgens de krant zijn leidinggevenden dat bij de aanval mogelijk het oorlogsrecht geschonden was. In plaats van een onderzoek in te stellen, probeerde het leger alle sporen van de luchtaanval uit te wissen.

Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zaterdag in een verklaring „legitieme zelfverdediging” en vindt dat ze proportioneel waren. Bovendien zouden er „passende maatregelen zijn genomen om de aanwezigheid van burgers uit te sluiten”. Het leger zegt daarnaast over een video van de gebeurtenissen te beschikken waarin „meerdere gewapende vrouwen en ten minste één gewapend kind werden waargenomen”. Onder de doden zouden slechts vier burgers geweest zijn, zo staat in de verklaring.

The New York Times deed maandenlang onderzoek naar de luchtaanvallen. De krant had inzage in geheime documenten en sprak met betrokkenen. Baghuz was in maart 2019 de laatste nederzetting in Syrië die nog in handen was van IS, veel aanhangers van de terroristische beweging hadden zich daar met hun gezinnen teruggetrokken.