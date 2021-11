Zeker 68 doden bij gevangenisrellen Ecuador

Bij zware gevechten in een gevangenis in de Ecuadoriaanse stad Guayaquil zijn zaterdag zeker 68 mensen om het leven gekomen. Tientallen gedetineerden raakten gewond. Dat meldt persbureau AP. Autoriteiten, die het complex ingingen om de orde te herstellen, troffen vuurwapens en springstof aan.

Volgens autoriteiten hebben de betrokken gevangenen banden met drugsbendes. Er zou zijn geprobeerd een muur op te blazen en matrassen zouden in brand zijn gestoken om andere gedetineerden in de rook te laten stikken. Dergelijke gewelddadige confrontaties met dodelijke afloop komen vaker voor in Ecuador. Dit jaar zijn er al bijna driehonderd mensen omgekomen bij geweld in de vaak overvolle gevangenissen. Bij de meeste confrontaties gaat het om afrekeningen tussen drugsbendes.

Zo kwamen in september 119 mensen om het leven in hetzelfde gevangeniscomplex in Guayaquil, toen rivaliserende drugsbendes elkaar urenlang met vuurwapens, messen en explosieven bestookten. Het leger werd toen ingezet om de orde de gevangenis enigszins te herstellen. Enkele weken later kondigde de Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso een noodtoestand af vanwege het aanhoudende drugsgeweld in het Zuid-Amerikaanse land.

Met die noodmaatregel, die zestig dagen duurt en dus momenteel nog van kracht is, krijgen de nationale politie en het leger meer bevoegdheden. Zo mogen ze wapen wapencontroles en drugsinspecties uitvoeren. „In de straten van Ecuador is er maar één vijand: drugshandel”, zei de president over de noodtoestand.