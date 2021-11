Ja, ik ben teleurgesteld. Het beste nieuws van de afgelopen jaren was de effectiviteit van de Pfizer en Moderna-vaccins tegen coronabesmetting. „Licht aan het einde van de tunnel”, noemde Pfizer-ceo Albert Bourla het resultaat. „Een geweldige dag voor de wetenschap en voor de mensheid.” Ik dacht: het is klaar. De mRNA-vaccins redden ons uit deze rampspoed en we kunnen terug naar normaal.

En heel vaak leek het erop dat er een nieuw normaal kwam. Ik speculeerde hardop: 5 mei bevrijdingsdag! In de ziekenhuizen werden de corona-afdelingen feestelijk gesloten. Deze zomer dachten velen dat de vaccinatiegraad hoog genoeg zou zijn om de grote ontwrichting te voorkomen. Wat zaten we ernaast.

Zelfs de landen met grotere vaccinatiedwang en mondkapjesplicht komen weer in de problemen. Ierland. Denemarken. De enige reden dat Portugal en Spanje de dans ontspringen is omdat het daar tot diep in oktober warm is.

Telkens als ik zag wat we met onze publieke ruimte hebben gedaan, al die onverwachte ‘ingang’- en ‘uitgang’-bordjes, de passief-agressieve pijltjes die de looprichting aangeven, de plexiglas schermen, heb ik gedacht: straks verwijderen we die meuk allemaal. Op een dag leven we in de post-pandemische toekomst.

En nu is het herfst en liggen de ziekenhuizen weer bijna net zo vol als afgelopen winter. We hadden zoveel dingen beter kunnen doen. En dan heb ik het niet over de ziekenhuiscapaciteit. Meer bedden is een ronduit kortzichtige oplossing voor Covid. Het zou vooral toestaan dat er heel veel meer mensen ziek kunnen worden. Net als meer asfalt niet zorgt voor minder files, maar voor meer auto’s. Zo is elk ziekenhuisbed weer een extra Nederlander die ziek mag worden, dus die we ziek laten worden zo lang we pas blijven afremmen wanneer de ziekenhuisbedden vol liggen.

Coronabeleid moet niet gaan over zoveel mogelijk mensen in leven houden. Het beleid moet gaan over zoveel mogelijk kwaliteit van leven. En kwaliteit van leven bereik je niet met meer ziekenhuiscapaciteit, maar met minder virus. Nee, mijn teleurstelling zit hem vooral in de bestrijding, die er niet op gericht was besmettingen te voorkomen maar slechts ziekenhuisopnames.

Er werd deze week een ‘2G-oplossing’ op tafel gelegd in Den Haag, waarbij een negatieve test niet meer volstaat voor toegang tot horeca, sportwedstrijden en cultuur. Het waren de artsen, epidemiologen en microbiologen van het OMT die het een uitstekend idee vonden om de ongevaccineerden nog wat verder uit de samenleving te weren. Was Oostenrijk het voorbeeld? Daar mogen ongevaccineerden überhaupt niet meer buiten komen, tenzij ze om dreigen te komen van de honger.

Het is nog onzeker of die verdere tweedeling moet worden afgewend. Ergens zal iemand achter de schermen toch wel weerstand bieden tegen de nietsontziende wetenschappers van het OMT? Iemand zal toch wel op het idee komen dat het leuk zou zijn om in Nederland iets over te houden van enige tolerantie, verdraagzaamheid, cohesie?

Daarbij komt dat het juist die derde G-optie van ‘negatief getest’ is waar mogelijk een goede kans lag om viruscirculatie in de herfst- en wintermaanden te verminderen. We hebben nooit echt massaal ingezet op laagdrempelig, makkelijk, toegankelijk testen. Testen betekende altijd een teststraat, een medewerker die je hersens kietelt, een administratieve en omslachtige handeling, terwijl je het gewoon aan de keukentafel of zelfs in de auto op de parkeerplaats van een restaurant zou kunnen afnemen. We hadden een beroep kunnen doen op die grote meerderheid van Nederlanders die wel graag wil meewerken. Covid-testen zoals je je tanden poetst, en pas weer naar buiten gaan wanneer je test negatief is. Een 1G-beleid, maar dan op je erewoord. Het blijft een gemiste kans dat we dat niet hebben geprobeerd.

Deze donkere novemberdagen vrees ik weleens dat we gewoon moeten accepteren dat we met zijn allen, als volk, als mensheid, zieker zijn geworden. Dat dit de toekomst is. Pompend remmen, elke herfst en winter een paar weken lockdown. En dat we alleen maar kunnen hopen dat een nieuwe generatie, wier immuunsysteem Covid straks al tien keer voorbij heeft zien komen, beter bestand is tegen dit virus.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven