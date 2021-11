Wanneer ben je Nederlander?

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Allemaal proberen ze Nederland hun thuisland te maken of vertellen hoe ze dat is gelukt. Zo voelt programmamaker en presentator Deborah Cameron zich eerder ‘Schilderswijker’ dan Nederlander. „Ik ben opgegroeid in de Schilderswijk, ik voelde me daar niet anders.” Cameron en de anderen delen persoonlijke verhalen over afkomst, heimwee en racisme. Fotograaf en schrijver Hasret Emine vertelt hoe de keuze voor henzelf, als non-binair persoon, een keuze zonder ouders is: „Ik was te anders, ik kan niet constant blijven vechten en bewijzen dat ik mag bestaan als mijn eigen ouders daar een probleem mee hebben.” De gasten vertellen graag en veel. Toch weet Terborg een heldere lijn in de interviews te bewaken.

De Goede Immigrant, 6 afleveringen van 42-73 min. Dipsaus/ VPRO.