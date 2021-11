Opnieuw dode bij Pools-Wit-Russische grens, Poetin wijst naar het Westen

In een bos in Polen, vlakbij de grens met Wit-Rusland, is donderdag het lichaam van een twintigjarige Syrische man aangetroffen. Het is het negende geregistreerde sterfgeval dat wordt gelinkt aan het grensconflict, schrijft persbureau AP zaterdag. De ontdekking van het lichaam, de doodsoorzaak van de man is nog onbekend, komt op een moment van toenemende internationale spanningen over de betwiste grenssituatie. Volgens de Europese Unie stuurt Wit-Rusland migranten de Poolse grens over uit onvrede over sancties vanuit Brussel. Minsk ontkent die aantijgingen en krijgt zaterdag wederom bijval van Rusland.

Volgens de Russische president Vladimir Poetin zijn westerse landen, en niet Wit-Rusland, verantwoordelijk voor de „migrantencrisis” aan de Poolse-Wit-Russische grens. Dat zei hij zaterdag in een interview op de staatsomroep, waarover persbureau Reuters schrijft. Poetin insinueerde dat zich onder de migranten in ieder geval Irakezen en Afghanen bevinden, die volgens hem zijn gevlucht voor oorlogen waarin het Westen een belangrijke rol speelde. Ook militair verleent Rusland steun aan zijn buurland: eerder deze week stuurde Moskou twee bommenwerpers om te patrouilleren boven het grensgebied.

Toch gaf Poetin Wit-Rusland niet louter bijval. President Aleksandr Loekasjenko overweegt de toevoer van Russisch gas via Wit-Rusland naar Europa te blokkeren indien de EU nieuwe sancties doorvoert, bleek deze week. Dit had hij volgens Poetin echter niet met hem besproken. „Ik heb onlangs twee keer met Loekasjenko gesproken en hij heeft dit niet één keer tegen mij gezegd. Hij heeft zelfs geen hint gegeven”. Het blokkeren van Russisch gas zou een flinke impact hebben op de energievoorziening in Europa, aldus Poetin, en „helpt niet bij het ontwikkelen van onze betrekkingen met Wit-Rusland als doorvoerland”.

Luchtvaartmaatschappijen grijpen in

Vanwege de „hybride oorlogsvoering” die Loekasjenko voert, beraadt de EU zich op nieuwe sancties. Deze zullen onder meer gericht zijn op migrantensmokkel en iedereen die zich daaraan schuldig maakt, waaronder luchtvaartmaatschappijen die vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten naar Wit-Rusland vliegen. Door de druk vanuit Brussel heeft luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines deze week besloten voorlopig geen enkele-reistickets naar Wit-Rusland te verkopen aan mensen uit Irak, Syrië en Jemen. Ook het Wit-Russische Belavia en Iraqi Airlines nemen maatregelen.

De migranten verblijven al dagenlang in de kou in geïmproviseerde kampen aan de oostgrens van Europa. Volgens Wit-Rusland gaat het om zo’n tweeduizend mensen, onder wie zwangere vrouwen en kinderen, terwijl Polen spreekt van drieduizend tot vierduizend migranten. Het is onmogelijk om deze aantallen te controleren, omdat Polen hulpverleners en journalisten de toegang tot het gebied ontzegt. Ondertussen kunnen de migranten geen kant op: noch Polen, noch Wit-Rusland willen hen toegang tot hun land verlenen.

