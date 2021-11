OM vervolgt zeventien mannen voor betaalde seks met 16-jarig meisje

Het Openbaar Ministerie gaat zeventien mannen vervolgen op verdenking van het betalen voor seks met een meisje van zestien jaar. Ook worden drie escortchauffeurs vervolgd die geld hebben verdiend aan de illegale prostitutie, bevestigt een woordvoerder van het OM in Oost-Brabant zaterdag na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. De chauffeurs zouden het slachtoffer naar hotels in onder meer Eindhoven en Limburg hebben gereden. Ook in woningen van klanten en in auto’s vonden seksafspraken plaats.

Door een tip over een seksadvertentie kwam de politie op het spoor van het slachtoffer. Agenten van de politie Oost-Brabant vonden het meisje uiteindelijk in een hotel in Eindhoven, na het maken van een afspraak. Aan de hand van haar telefoongegevens kon een deel van haar klanten worden achterhaald. Het is mogelijk dat het slachtoffer meer klanten had, maar uit het twee jaar durende onderzoek zijn de drie escortchauffeurs en de zeventien klanten naar voren gekomen, vertelt het OM. Deze zaak is nu voor het eerst naar buiten gebracht.

Het is strafbaar om seks te hebben met een minderjarige prostituee, ook als klanten niet weten dat het slachtoffer onder de achttien jaar is. Officier van justitie Janine Kramer benadrukt tegen het ED dat het OM iedereen die een rol heeft gespeeld bij de zedenzaak wil aanpakken. De komende twee weken moet het grootste deel van de verdachten voor de rechter in Den Bosch verschijnen. De rechtszaak begint dinsdag.