Nederlands elftal laat kwalificatie voor WK liggen tegen Montenegro

Tegen achten, terwijl Montenegrijnse ultra’s de straten vullen met hun gezang en de eerste plukjes Oranjefans hun plek in het oude Gradski Stadion hebben gevonden, komen de berichten uit Oslo binnen. Breaking news voor voetbalbegrippen, want het feit dat Noorwegen niet van Letland had kunnen winnen, betekent dat het Nederlands elftal zich deze zaterdagavond kan gaan plaatsen voor het WK in Qatar.

Daarvoor moet weliswaar nog wel worden gewonnen van Montenegro. Bepaald geen zekerheid, zal later blijken, hoewel Louis van Gaal in de uren voor de wedstrijd voorvoelde dat dit weleens dé avond kon gaan worden. Bewust, zo zei hij van tevoren voor de televisiecamera’s, had hij zijn spelers gezamenlijk laten dineren, waar ze normaal individueel naar het buffet gaan. Omdat het vanavond weleens zou kunnen gebeuren, had Van Gaal erbij gezegd.

Makkelijk zou het niet worden. Dat wist Van Gaal ook. Juist op avonden als deze liggen uitglijders op de loer. Zo groot als de belangen voor het Nederlands elftal zijn, zo weinig verheffend is het decor waarin het WK-ticket veiliggesteld kan worden. Oude tribunes, veel lege plekken. Er zitten in het 74 jaar oude Gradski-stadion nauwelijks meer mensen dan zaterdagmiddag bij FC Eindhoven-FC Dordrecht in de eerste divisie.

Dat hadden er meer kunnen zijn, als de ultra’s van Montenegro niet hun vicepremier hadden beledigd in een eerdere wedstrijd. Voor het feit dat ze hem onder meer voor ‘homo’ hadden uitgemaakt, besloot de FIFA dat de voetbalbond van Montenegro een stuk minder kaarten voor deze wedstrijd mocht verkopen. Achteraf zullen vele Montengrijnen hebben betreurd dat ze dit duel hebben moeten missen, gezien de onverwachte wendingen die zich zullen voordoen.

Goals Depay

Nederlanders waren wel welkom. Tweehonderd waren er. Mannen en vrouwen in niet te missen outfits, van rood-wit-blauwe bloemenhoeden tot oranje kostuums, die na 25 minuten het gevoel zullen hebben gehad dat het goed zou komen. Toen stond Memphis Depay met gebalde vuisten voor hen, nadat hij Nederland vanaf de stip op 1-0 had gezet, zijn elfde doelpunt in deze WK-kwalificatiereeks.

Diezelfde Depay leek na een klein uur de spanning weg te nemen. Denzel Dumfries zette voor, waarna de aanvaller van FC Barcelona de bal achter zijn standbeen binnenschoof. Een knappe treffer, waarmee Depay de prestaties van Dennis Bergkamp en Arjen Robben evenaarde; ook zij scoorden 37 keer in hun interlandloopbaan. Alleen Patrick Kluivert (40), Klaas-Jan Huntelaar (42) en Robin van Persie (50) maakten er meer.

In de minuten daarna leek de wedstrijd voort te kabbelen. Breedtepass na breedtepass, aftellend tot het moment dat Van Gaal zijn assistenten in de armen zou vallen.

Maar in de 82ste minuut was daar Ilija Vukovic. De invaller werd alleen voor doelman Justin Bijlow gezet en bracht Montenegro terug in de wedstrijd: 2-1. Bengaals vuurwerk werd ontstoken en plots begon het ingedutte thuispubliek zich weer te roeren, met strijdliederen en aanmoedigingen waarvan de thuisploeg daadwerkelijk harder leek te gaan lopen. Vol vuur. Met energie. Ineens kon het in Podgorica weer alle kanten op.

Vier minuten later gingen opnieuw tweeduizend paar vuisten de lucht in. Nikola Vujnovic heette de doelpuntenmaker dit keer, die veel steviger het duel aanging dan Daley Blind en de bal achter Bijlow kopte.

Nadat de laatste seconden verstreken en Montenegro dichterbij de 3-2 leek dan Nederland, drongen de scenario’s van komende dinsdag zich op. Nu ook Oranje steken had laten vallen, net als Noorwegen, zal alles aankomen op de thuiswedstrijd tegen de Noren, in een lege Kuip. Een gelijkspel volstaat voor plaatsing, maar bij verlies zou deze kwalificatiecampagne kunnen uitdraaien op een fiasco. Ook Turkije kan Nederland dan voorbij gaan, waardoor Van Gaals team als derde in de poule kan eindigen en daarmee niet alleen een direct ticket maar ook de playoffs voor het WK misloopt.

Precies dat overkwam Van Gaal begin deze eeuw al, in aanloop naar het WK 2002 dat aan het Nederlands elftal voorbijging. Hij noemde het later hét dieptepunt in zijn trainerscarrière. Als hij en zijn spelers niet oppassen, zou de geschiedenis zich zomaar kunnen herhalen.