Zo grappig dat Dirk Kuyt zijn illegale gokwinsten ging innen achter een of ander desolaat benzinestation omdat hij niet herkend wilde worden. Maar niemand herkent Dirk meer sinds hij zijn gezicht heeft laten verbouwen door een niet al te bekwame plastisch chirurg. Het gerucht gaat dat het niet door de dokter zelf is gedaan, maar door zijn dronken assistente.

Of ik verbaasd was toen ik las dat financieel afgevulde voetbalmiljonairs nog een illegaal gokje wagen voor een paar roestige grijpstuivers? Eigenlijk niet. Bijna alle rijke mensen worden vanzelf Rupsjes Nooitgenoeg.

Moest onmiddellijk denken aan prins Bernhard, niet de neef maar de opa van onze koning, die in de vorige eeuw een paar ton smeergeld van de Amerikaanse vliegtuigfirma Lockheed ontving, terwijl hij niet kon lachen van de kwartjes. De oude Duitse schavuit had dat waarschijnlijk nodig voor zijn vriendinnetjes en de daarbij verwekte kinderen. Ach ja, niet alles kan via de creditcard. Bernhard heeft er nooit voor in de gevangenis gezeten. Waarom niet? Geen idee. De enige straf die hij kreeg was dat hij geen uniform meer mocht dragen. Misschien was dat voor een Duitser genoeg straf.

Inmiddels begrijp ik dat onze arme koning voor zijn tuintje op de Veluwe ook weer gewoon hovenierssubsidie heeft aangevraagd. Volgens de regels mag hij het dan volgend jaar niet meer een paar maanden sluiten om gezellig te piefpafpoefen met zijn vrindjes. Wedden dat hij weer een truc vindt om daar onderuit te komen? En waar wedden we dan om? Een vers geschoten edelhert?

Verbazing. Al bijna vijftig jaar de basis van al mijn werk. Voorbeeld? Ik werd gisteren gevraagd om op te draven in een talkshow om mee te kakelen over de komende milde lockdown. Ik zei dat ik daar geen verstand van heb. Volgens de mevrouw van de redactie heeft niemand dat. Mark, Hugo, Ernst, Diederik, Jaap plus alle wauwelende wappies zwaaien ook maar met een natte vinger in het rond. Dus daar kon nog gemakkelijk een komiek bij. Een meebabbelbn’er. Ik heb beleefd bedankt. Hoewel? Als je leest dat er tienduizenden valse QR-codes via de GGD-locatie van Schiphol in omloop zijn gebracht, dan was het toch wel weer leuk geweest om even aan te schuiven. Want wat zijn we toch een tragisch landje van onbedaarlijke amateurs.

Waarom ik moet meepraten? Uiteindelijk ben ik door onze CDA-joker Sywert en zijn mondkapjesvrienden Camille van Gestel en Bernd Damme een heuse expert geworden. Zeker sinds iemand mij onlangs dat zoekgeraakte aantekeningenboekje heeft bezorgd. Dat bij de niet al te wakkere onderzoekers ontvreemde mapje vol belangrijke namen en telefoonnummers kwam deze week in het nieuws en is al een aantal weken in mijn bezit. Volgens de verantwoordelijke staatssecretaris Paul Blokhuis belemmert de diefstal het toch al stroperig verlopende onderzoek. Klopt. Mijn juridisch zeer goed onderlegde vrienden zeggen dat ik een risico neem omdat ik gestolen goed in mijn bezit heb. Sywert zou aangifte kunnen doen. Maar volgens mij doet Sywert dat niet omdat hij nogal ruimhartig over het begrip diefstal denkt.

Gezien de inhoud van het boekje zou ik me, als ik het criminele trio was, wel degelijk zorgen maken. En niet alleen deze drie glijers, maar ook voor Wopke, Mark en Hugo is de inhoud absoluut niet mals.

Ik zou hen als advocaat die enge Roethof aanraden. Die glibber lispelt over zijn engste cliënten alsof het onschuldige koorknaapjes zijn.

Maar terug naar het boekje. Ik zou als ik Sywert was er een behoorlijk bedrag voor over hebben. Ik wil hem dan ook een openlijk aanbod doen. Hij kan het boekje van mij krijgen voor 28 miljoen euro. In contanten. Dat geld breng ik daarna persoonlijk naar de helden van de zorg. En ik verdeel een stukje over de Groningse aardbevingsslachtoffers en de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Dat lijkt mij redelijk.

Waar en wanneer de overdracht plaats kan vinden? Dat krijgen jullie te horen als jullie op mijn voorstel ingaan. Dat wordt waarschijnlijk een tankstation. Ik moet nog even met Dirk Kuyt overleggen waar we dat precies zullen doen.

