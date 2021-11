Max Verstappen vergroot voorsprong op Hamilton na sprintrace Brazilië

Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Op het circuit van São Paulo kwam Verstappen als tweede over de streep en pakte daarmee twee WK-punten. De coureur van Red Bull heeft nu een voorsprong van 21 punten op rivaal Lewis Hamilton.

De sprintrace, waarbij over een kortere afstand wordt gereden en extra WK-punten kunnen worden verdiend, werd gewonnen door Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Hij verdiende drie WK-punten en mag zondag tijdens de Grote Prijs vanaf de polepositie mag starten. Ferrari-coureur Carlos Sainz eindigde als derde. Hamilton werd vijfde en kwam daardoor niet in aanmerking voor WK-punten.

Voorafgaand aan de sprintrace ging het vooral om de straffen die de Formule 1-leiding had uitgedeeld aan Verstappen en Hamilton. Verstappen had een boete van vijftigduizend euro gekregen omdat hij voorafgaand aan de kwalificatie voor de sprintrace aan de achtervleugel van zijn eigen auto en die van de Mercedes van Lewis Hamilton had gezeten, wat niet toegestaan is.

Hamilton plaatste zich in die kwalificatie voor de polepositie, maar werd teruggezet naar de laatste startplek starten, omdat de achtervleugel van zijn Mercedes niet aan de reglementen zou hebben voldaan.