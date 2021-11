Klimaattop Glasgow officieel afgesloten: steenkoolgebruik blijkt heet hangijzer

De klimaattop in Glasgow is na een lange extra dag vol intensieve onderhandelingen afgesloten. Alle 197 deelnemende landen konden zich vinden in de slottekst, waarin werd afgesproken om ernaar te blijven streven de opwarming van de aarde tot twee en liefst 1,5 graden te beperken. Tot de grootste struikelblokken behoorden betalingen aan arme landen en het inperken van fossiele brandstoffen.

De Britse minister Alok Sharma, die de klimaattop voorzat, noemde het akkoord in zijn afsluitende toespraak „iets zinvols voor onze mensen en onze planeet”. In de slotfase bood hij ook zijn excuses aan voor hoe de slotonderhandelingen waren verlopen. India eiste op het laatste moment dat een passage over steenkoolgebruik werd aangepast. Verschillende landen noemden dit „teleurstellend”.

Lees ook: De klimaattop in Glasgow hield echte wereld buiten

In de slottekst is afgesproken dat de aarde niet meer dan 1,5 graden mag opwarmen. Landen moeten daarom volgend jaar met aangescherpte klimaatplannen komen. Daarnaast komt er meer geld vrij voor arme landen om hen te helpen in hun strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. De hete hangijzers in de slotverklaring waren de passages over steenkool en fossiele brandstoffen. In de slottekst staan dat overheden projecten met fossiele brandstoffen niet langer mogen subsidiëren als dit niet efficiënt is en dat het gebruik van steenkool moet worden verminderd. In eerste instantie stond er in dat steenkoolgebruik overal ter wereld „gefaseerd afgebouwd” zou worden.

Landen als India, Iran en Zuid-Afrika hadden hier moeite mee. Volgens India zouden armere landen recht hebben op het verantwoord gebruik van fossiele brandstoffen. Ook vanuit China klonk er kritiek op de manier waarop de passage over steenkoolgebruik was geformuleerd. De passage zorde voor een impasse op de klimaattop, waar de Verenigde Staten en Europa al eerder hun steun voor de slotverklaring hadden uitgesproken. De meningsverschillen over deze passages hadden er eerder al voor gezorgd dat de top, die eigenlijk op vrijdagavond zou eindigen, met een dag moest worden verlengd.