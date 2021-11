Jeppe en Joris zaten in een kungfu-sekte

Hoe belanden slimme jonge mensen in een sekte waarbij ze alles opgegeven voor hun leider? Voor Een soort god duiken Volkskrant-journalisten Anneke Stoffelen en Simone Eleveld in het hoofd van de oud-sekteleden. Het begon bij Jeppe en Joris in de sportschool waar ze kungfuleraar René ontmoetten. Hij is gespierd, heeft een grote mond en is iemand die hen zich gezien laat voelen. Jeppe en Joris sluiten zich aan bij de groep van zo’n twintig ‘krijgers’ rondom René. Samen trainen ze en maken ze tochten met de motor. Al snel wordt het contact met René steeds minder vrijblijvend. De luisteraar wordt gedwongen het klassieke beeld van sektes bij te stellen. Want: wat is een sekte eigenlijk? Heb je het door als je er steeds verder in verzeild raakt? De cijfers liegen niet: dit kan iedereen overkomen.

Sektes 4 afleveringen van 32 min. de Volkskrant