Hebben woorden echt consequenties, Tweede Kamer? Handel er dan naar

Soms voltrekken feiten zich kort na elkaar, maar dringt pas achteraf hun onderlinge betekenis tot je door. Woensdag 25 augustus publiceerde FVD op zijn website een sceptisch stuk over vaccineren tegen corona.

Een van de – betwistbare – claims was dat „het aantal ernstige bijwerkingen en sterfgevallen van de vaccins (-) hoger [is] dan we tot nu toe bij enig klassiek vaccin hebben gezien”.

Vijf dagen eerder, vrijdag 20 augustus, belandde een medewerker van de FVD-Kamerfractie, ook kandidaat bij de Kamerverkiezingen, in een ruzie met een vriendin en haar huisgenoten.

Hij had twee dagen drank, cocaïne en een designerdrug gebruikt, schreef De Telegraaf woensdag: de man werd gewelddadig, en toen de politie arriveerde sprak hij volgens een getuige over ‘vermoorden’.

De rechter veroordeelde hem deze week tot een taakstraf wegens mishandeling en bedreigingen.

Het Reformatorisch Dagblad informeerde bij de Kamerfractie van Thierry Baudet naar de consequenties. Die bleken er niet te zijn. Dit was „een zaak tussen de medewerker en de politierechter”, aldus een FVD-woordvoerder, de taakstraf was „voldoende boetedoening”.

Inzichtelijk. Voortdurend waarschuwt FVD tegen coronavaccinatie. Maar cocaïnegebruik (en geweld) in eigen kring: niets aan de hand, mensen.

En gezien het coronadebat, dat vrijdagavond een impuls kreeg met nieuwe ingrepen – sluiting van horeca en winkels om 20.00 uur: een halfdown – kan het zin hebben, dacht ik, de stijl, de taal en de bedoelingen van oppositiepartijen nader te bekijken.

Want de Haagse invloed van de oppositie neemt in dit debat toe. Als dit zich volgende week voortzet, zou het grote gevolgen hebben. Vooral voor de duur van de halfdown.

De oppositie kwam in deze positie omdat corona voor Rutte III een oefening in nederigheid is geworden. Posities en principes verliezen het telkens van de werkelijkheid: het vaak late ingrijpen van Hugo de Jonge, Mark Rutte met groepsimmuniteit, Ferd Grapperhaus die het einde van het mondkapje bezong, et cetera.

Toch behield het demissionaire kabinet na zijn ontslagaanvraag de bevoegdheid tot crisisbestrijding. Maar toen de formatie uitliep op een comedy of errors, viel de samenwerking hierover in de coalitie uit elkaar: in september moest Rutte formeel erkennen dat de coalitie inzake corona niet meer bestaat.

En zo beleven we een experiment: deze crisis wordt nu bestreden door een demissionair kabinet zonder machtsbasis.

Al kun je daar ook zonniger naar kijken: dualisme!

Alleen: het inzichtelijkste Kamerdebat hierover, 16 september, drong amper tot het grote publiek door: diezelfde dag trad Sigrid Kaag af als demissionair minister van Buitenlandse Zaken.

Maar veertien (!) van de negentien Kamerfracties – 68 van de 150 Kamerzetels – waren toen al tegen het plan voor een coronapas in de horeca, evenementen, sport en cultuur. En zoals dat in deze Kamer gaat: initiator van de motie waarmee dat zichtbaar werd was PVV-voorman Geert Wilders.

Toch verschilden de taal en motieven van deze veertien fracties nogal. Zeven zochten de verbale scherpte op. Zo meende Wilders dat „de coronacrisis voorbij is”. Ook steunde hij burgerlijke ongehoorzaamheid van horecaondernemers die „lak hebben aan de illegale regeltjes van Rutte en De Jonge’’.

Eva van Esch (PvdD) noemde de coronapas „een paardenmiddel”. Baudet (FVD) zag „een nachtmerrie”, „een griezelfilm”; Nederland als „apartheidsstaat”. Wybren van Haga (ex-FVD) meende dat „de hele maatschappij kapot wordt gemaakt” voor „een stevige griep”. Chris Stoffer (SGP) beklaagde „de fixatie op vaccinatie”. Voor Caroline van der Plas (BBB) was het „onvoorstelbaar” dat het kabinet „de tweedeling” doorzette. Tunahan Kuzu (Denk) ontwaarde „een coronadictatuur”.

Tot zover het dualisme van een kwart van de Kamer (38 zetels). Politici zeggen graag dat woorden consequenties hebben, maar hier slingerden Kamerleden de ene na de andere enormiteit de wereld in, alsof ze een borrel in een hotelbar bestelden.

De meeste andere opponenten van de coronapas (samen dertig zetels) hadden vooral inhoudelijke bezwaren. Nicki Pouw-Verweij (JA21) meende dat de pas „een minuscule verhoging” van de vaccinatiegraad zou brengen. Maarten Hijink (SP) vond de pas „geen goede insteek” en „verschrikkelijk” duur. En belangrijk: Miriam Bikker (ChristenUnie) zei „grote moeite te hebben met deze vorm van [vaccinatie]drang”, uit angst voor een tweedeling en omdat de pas „kwetsbaren” onder druk zou zetten.

Zo was dit debat, zeker die laatste bijdrage, ook een indicator van wat het kabinet volgende week te wachten staat. De CU was en wordt lid van de coalitie, en de plannen van vrijdag gaan vele malen verder dan de coronapas waarover de Kamer half september oordeelde.

Die plannen zijn een tweetrapsraket. Drie weken halfdown. En in die periode wetgeving – onder meer de coronapas voor de werkvloer en 2G (pas voor alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten) – door de Kamers krijgen zodat de halfdown weer ingetrokken kan worden.

Maar wie het debat van september kende, en hoorde welke interne discussies het kabinet donderdag voerde, wist in welke kwetsbare fase de crisisbestrijding nu is beland. Het is zelfs de vraag of die wetgeving zo snel geschreven kan worden. En het maatschappelijk verzet, van werkgevers tot horeca en voetbalbond, was er vrijdag meteen bij.

Ook het kabinet begon zijn keuzes bij Kamerfracties als PvdA, GroenLinks en Volt gelijk aan te bevelen. Maar zelfs als dat werkt moeten de voorstellen óók langs de senaat, waar het kabinet überhaupt geen meerderheid heeft.

Het argument is uiteraard dat als de vereiste wetgeving niet door de Kamer gaat, het land veel langer in ‘lockdown’ zit. Alsof er geen keus is.

Het deed me denken aan een column van Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de CU. „De motorolie van de democratie is debat, ook in crisistijden”, schreef hij in maart. „Er is altijd keuze.”

Dit wordt, na decennia monisme, dus ook een test voor het dualisme: leidt dat tot een acceptabel resultaat in deze crisis?

Er speelt nog iets. Wilders is tot aan de Hoge Raad veroordeeld voor groepsbelediging. Na zijn beruchte uitspraken in 2014 (‘minder Marokkanen’) weigerden sommige fracties zijn moties nog te steunen.

Hoe logisch is het dat de hele oppositie (en soms ook coalitiefracties) sinds de verkiezingen in bepalende debatten aan zijn leiband lopen? Helemaal als je zijn analyses („de coronacrisis is voorbij”, 16 september) in ogenschouw neemt.

Een vergelijkbare vraag kun je stellen over het meetellen van de stemmen van Baudet bij verzet tegen het coronabeleid. Hij bevuilt het coronadebat voortdurend met vervalste data, zoals Maarten Keulemans van de Volkskrant laatst aantoonde. Op 16 september sprak hij in de Kamer nog over een kabinet dat „QR-slaven” creëert, waarbij „de overheid bepaalt op welke momenten zij even mogen doorleven”.

Ik weet het: in de democratie tellen alle stemmen, maakt niet uit van wie. Maar je denkt toch: willen oppositiepartijen die zich keren tegen het coronabeleid afhankelijk zijn van politici met deze standpunten?

Gretig zeggen politici tegenwoordig dat woorden consequenties hebben. Maar in dit debat moet iemand misschien ook eens vragen of diezelfde politici bereid zijn hieraan praktische betekenis te geven.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven