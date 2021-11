Gratis geld, de vloek van een rijk land met behoeftige burgers

De Toeslagenaffaire begon ooit met het ongecontroleerd subsidiëren van ouders voor kinderopvang en dreigt nu op dezelfde manier te worden besloten. Met een wirwar van royale compensatieregelingen die nauwelijks op een ordelijke, laat staan rechtmatige manier kunnen worden uitgevoerd. De Raad van State en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lieten recent zeer stevige waarschuwingen horen. De compensatieregelingen zijn zó complex dat er nu grote vertraging ontstaat en grove ongelijke behandeling dreigt. Dat leidt tot verdere ondermijning van het publieke vertrouwen en ‘juridische kwetsbaarheid’. Dat is codetaal voor onderuit gaan bij de rechter. Hier dreigt een tombola voor juristen met straks dubbel gedupeerde cliënten.

De VNG adviseert het kabinet feitelijk om voorlopig niks te doen. Niet wéér een nieuwe compensatie, géén extra toezegging of slachtoffergroep benoemen. Althans niet voordat de uitvoering op orde is. Het moet éérst allemaal uitlegbaar, uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn – want dat is het nu niet. Er blijkt in korte tijd voor gedupeerde ouders een doolhof te zijn ingericht, dat nog jaren werk biedt. Deze groep dreigt nu ook slachtoffer van onrechtvaardige compensatieregels te worden.

Zijn er voorbeelden van slepende dossiers waar het allemaal ook te lang duurde, te ingewikkeld werd en de kosten uit de hand liepen? De restitutie van roofkunst uit WO II? De misstanden rond adoptie van buitenlandse kinderen? De gedwongen repatriëring van Molukse KNIL-militairen? Werken met Chroom-6 bij Defensie? ‘Toeslagen’ is er een uit de buitencategorie.

Het ziet ernaar uit dat de compensatie een miljard zal kosten. Het aantal gedupeerden wordt momenteel geschat op 150.000. Nu is geld in Den Haag op dit moment niet zo’n probleem. Maar het had ook besteed kunnen worden aan IC-verpleegkundigen of, pak ’m beet, een nieuwe spoorlijn naar Groningen. Verspilling lijkt hier bovendien ingecalculeerd. De Raad van State waarschuwde voor overcompensatie. „Zo wordt al bij een schade van 1.500 euro een bedrag van 30.000 euro uitgekeerd en worden alle openstaande publieke schulden kwijtgescholden, zelfs zakelijke schulden, ook als deze schulden geen relatie hebben met de toeslagenproblematiek.” Het is de meest royale schuldsanering die ik ken. Zó ruim dat het bestaande regelingen uit z’n verband trekt.

De Raad van State waarschuwt voor ‘grote ongelijkheid’, in ieder geval ten opzichte van gedupeerden die zelf hun schulden wisten te voldoen, met hulp van familie en vrienden bijvoorbeeld. Dit kan zelfs gevolgen hebben voor de concurrentieverhoudingen – sommige schuldenaren worden wel volledig gesaneerd, anderen vallen buiten de boot. Schuldeisers hebben liever een ‘toeslagenouder’ als debiteur, dat incasseert makkelijker.

Het zou mij niet verbazen als minder scrupuleuze landgenoten er alles aan doen om de status van gedupeerde toeslagenouder te krijgen. Dit komt toch neer op gratis geld, net als bij aanvang van de Toeslagenwetgeving. Toen je de buurvrouw of oma nog als opvangouder kon inhuren door eenvoudigweg zo’n toeslag aan te vragen. Of oma nu in Bulgarije woonde of niet. De verzorgingsstaat op hol, eerst met subsidies nu met compensatie. Geld genoeg.

De hersteloperatie lijkt mij een politiek geïnspireerde haastklus, bedoeld om snel van alles af te zijn. Zodat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ kan aanslaan, de kloof niet verder groeit en de decorwissel naar Rutte IV kan plaatsvinden. Aan de beeldvorming wordt al ijverig gewerkt. De informateurs weken opzichtig uit naar het provinciehuis in Groningen om met aardbevingsslachtoffers te praten. In Den Haag werd Pieter Omtzigt met een toeslagouder aan tafel gevraagd. Het beeld is leidend: we luisteren naar u.

Vorige week meldde de Autoriteit Persoonsgegevens nog een nieuwe groep gedupeerden. De fiscus heeft ongeveer 270.000 burgers op dubieuze gronden in een intern fraudesignaleringssysteem opgenomen. „Enige tienduizenden” hebben daarvan ook schade ondervonden. En vergoeding daarvan ligt voor de hand. Met minder dan een minister voor Compensatie, een hele grote zak geld, heel veel juristen en járen procederen zullen we het straks niet afkunnen. Brrr.

Folkert Jensma.

