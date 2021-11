De brugklas las. Het was muisstil. Er ging een vinger omhoog: „Moet ik de epiloog ook nog lezen?” Ja, dat moest. En natuurlijk vroeg hij waarom. „Lees het eerst even, misschien kun je er daarna zelf antwoord op geven.” Even later lag het boek gesloten voor hem op tafel. Hij was klaar. „Was het de moeite waard?” Hij dacht even na. „Ja. Epilogen zijn bruut.” Aan zijn gezicht te zien was dat iets positiefs.

