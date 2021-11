Elf aanhoudingen bij betoging tegen Kick Out Zwarte Piet in Breda

Bij een tegendemonstratie tegen actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Breda zijn elf mensen aangehouden. De tegendemonstranten werden gevraagd te vertrekken door aanwezige agenten, maar luisterden daar niet naar. Daarop werden zij gearresteerd.

Volgens regionale nieuwszender BN/ De Stem waren er tachtig KOZP-demonstranten op de been, die actievoerden op een aangewezen plek tegen de grijze pieten die door gemeente Breda waren geïntroduceerd bij de Sinterklaasintocht. De actiegroep ziet de grijze pieten als schijnoplossing. Om eventuele confrontaties met tegendemonstranten te voorkomen was er een grote politiemacht op de been, ondersteund door de Mobiele Eenheid.

Deze tegendemonstranten verzamelden zich vlakbij de KOZP-betoging. Onder hen zouden zich ook supporters van de harde kern van de Bredase voetbalclub NAC hebben bevonden. Nadat zij zich opdrongen richting de activisten greep de politie in. Tegendemonstranten die geen gehoor gaven aan de oproep van de politie werden aangehouden.

Vandaag en morgen vinden op veel plekken in het land sinterklaasintochten plaats. Sommigen intochten zijn vanwege de coronamaatregelen aangepast, bijvoorbeeld door activiteiten te schrappen. In meerdere gemeenten, zoals Rotterdam, moesten aanwezigen bij de aankomst van Sinterklaas een coronapas kunnen overleggen. Publiek was ook niet welkom bij de landelijke intocht van Sinterklaas bij Paleis Soestdijk. Enkele kinderen en burgemeesters waren daar wel aanwezig.