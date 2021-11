Duizenden demonstranten in Madrid tegen bezetting Westelijke Sahara

In het centrum van Madrid zijn zaterdag duizenden demonstranten bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de bezetting van de Westelijke Sahara door Marokko. De Saharanen - de oorspronkelijke bewoners van het woestijngebied - willen dat de Westelijke Sahara onafhankelijk wordt. Volgens de organisatie van de demonstratie waren er 50.000 demonstranten aanwezig. Spaanse media schrijven dat er „duizenden mensen” meeliepen.

De Saharanen gingen zaterdag - precies een jaar nadat het Marokkaanse leger bij de grensdoorgang naar Mauritanië in confrontatie was gekomen met de onafhankelijkheidsbeweging Polisario - de straat op. Het staakt-het-vuren dat al dertig van kracht was werd daardoor verbroken.

De soevereiniteit van de Westelijke Sahara wordt al jaren betwist. In een akkoord droeg de Spaanse overheid het gebied in 1975 over aan Marokko en Mauritanië. Door guerrilla-oorlogsvoering van Polisario trok Mauritanië zich na een aantal jaar terug uit het gebied. Marokko wilde de gehele Westelijke Sahara annexeren, maar de Polisario bleef zich verzetten. In 1991 werd onder leiding van de Verenigde Naties een wapenstilstand gesloten en zou er een referendum over de toekomst van het gebied komen. Dit referendum is nooit gehouden.

Met medewerking van Oumaima Abalhaj.

