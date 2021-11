De wegmier doet aan social distancing

Als het buiten frisser wordt, hebben we de neiging ons binnen terug te trekken en bij elkaar te kruipen. Veilig in ons nest, een beetje als mieren. Mensen lijken in veel opzichten op mieren. Ze zijn overal. Vooral de wegmier, Lasius niger, ontbreekt in bijna geen enkele tuin. Mieren zijn sociaal en leven met zijn allen in een maatschappij die ze draaiende weten te houden door de taken onderling te verdelen. Zo zijn er kindermeisjes, politieagenten, lakeien, schoonmakers, lijkbezorgers, veehoeders, jagers, soldaten en verkenners. En een koningin. Zij is de moeder van die duizenden harde werksters, maar heeft verder geen macht. Er is geen oppermier. Een mierenvolk regeert zichzelf en is daarmee te zien als democratie, dus ook daar gaat de gelijkenis op. En er is nog een overeenkomst: ze moeten leven met besmettelijke ziekten.

Dat doen ze slim. Een wegmier die een schimmel heeft opgelopen bijvoorbeeld, houdt meer afstand van andere mieren. Ze doen dus aan social distancing. Anderhalve meter lukt natuurlijk niet in een nest onder een stoeptegel, maar de besmette mier blijft wel een beetje uit de buurt van de anderen. Ze beperkt bovendien de contacten die ze heeft tot haar directe kring. Een jager houdt zich dan vooral op met andere jagers. Misschien dat ze af en toe een lijkbezorger tegen het lijf loopt, of de antennen van een verkenner betast om haar te herkennen, maar daar blijft het bij. Kindermeisjes mijdt ze, want die zijn te belangrijk. Opgroeiende larven moeten immers verzorgd en beschermd worden om de maatschappij ook in de toekomst succesvol te laten zijn. En andersom blijven lakeien bij de besmette mier uit de buurt.

Het mooie is dat wegmieren dit allemaal uit zichzelf doen. Als er een ziekte heerst, nemen ze maatregelen zonder dat dit van bovenaf is opgelegd. Er is geen leider die zegt dat ze afstand moeten houden en hun contacten moeten beperken. Er zijn geen persconferenties. Geen mainstream media. Wel sociale netwerken, maar bij mieren dragen die op een positieve manier bij. Elke mier lijkt te snappen dat het in het belang is van het hele volk om verstandig te handelen en dat sommige groepen extra in bescherming moeten worden genomen. Geen enkele mier zal het leven van de moeder van een politieagent of schoonmaker in gevaar brengen, al is het maar omdat dat ook haar eigen moeder is. Door hun gedrag aan te passen, verkleinen ze de kans dat ze die kwetsbare moeder en de mieren om haar heen blootstellen aan een hoge, mogelijk fatale dosis ziekteverwekkers. Tegelijkertijd lopen die wel de kans in aanraking te komen met een lage dosis. Die lage dosis is meestal niet fataal, maar kan juist immuniteit veroorzaken. Een heel gemier, maar vaccins maken kunnen ze niet. Daarin lijken wegmieren weer niet op mensen.

Zonder vaccin en zonder leiding zien ze erop toe dat individuen die een groter gevaar lopen besmet te raken uit de buurt blijven van diegenen die beschermd moeten worden. Ze zorgen dus voor een tweedeling in de maatschappij.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven