‘De mensen beginnen nu gewoon eerder met drinken’

„Ik zit op het randje, ben mijn pensioen kwijt, mijn spaarpot is leeg”, vertelt Paul van der Werff. Hij is de eigenaar van tapasbar El Pincho, die uitkijkt op de oude Bavokerk in Haarlem. „Ik ga dit geen vier weken volhouden, en dan moet je bedenken dat ik zestig jaar ben. Als dit ophoudt, wat moet ik dan?”

De bareigenaar komt net bij de boa’s vandaan die op straat staan om te kijken of alle horecazaken inderdaad om 20.00 uur sluiten, zoals het kabinet vrijdag besloot. De tapasbar ligt net als veel andere restaurants en cafés in het uitgaanscentrum van Haarlem, waar de Philharmonie en de Toneelschuur wel open zijn om bezoekers voor voorstellingen en concerten te ontvangen. „Als ze daar wel in de pauze een drankje mogen schenken, dan ben ik vanaf morgen een culturele instelling”, waarschuwt Van der Werff.

Om acht uur ’s avonds is Haarlem uitgestorven op enkele bezoekers na die buiten voor de Philharmonie een sigaret roken. De bar is gesloten. Vlak daarvoor zaten de terrassen nog vol. De meeste cafés en restaurants zijn eerder opengegaan. „Om 20.00 sluiten gaat niks oplossen”, vertelt Bas (49) – zoals de meesten wil hij niet zijn achternaam in de krant hebben. Met enkele vrienden staat hij bij een tafel voor café Koops. Ze zijn het erover eens dat het „echt niks” gaat uitmaken of je alles nu om 20.00 uur of om 00.00 uur sluit. „Gooi of alles dicht of niks, maar dit halve gedoe...” De vrienden proosten op deze „wijze woorden”.

Op het terras zit ook een vrouw met haar vrienden. Ze wil anoniem blijven. Ze werkt zelf in de zorg, maar is het ook niet eens met de maatregelen. „Mensen gaan nu gewoon eerder beginnen met drinken. Dit werkt helemaal niet. Had in de zorg geïnvesteerd, de problemen aangepakt. Nu wordt er in boa’s geïnvesteerd die alles onder controle moeten houden. Had die investering in de IC’s gedaan.”

Baantje erbij zoeken

Britt van Veen (17) werkt naast café Koops in restaurant La Plume en brengt de laatste kussens naar binnen terwijl de verwarmingskachels net zijn uitgezet. La Plume is om 15.00 uur al opengegaan, en zal dat de komende drie weken blijven doen. Mocht na die drie weken nog steeds alles om 20.00 uur gesloten worden, dan gaan ze over op afhaalmogelijkheden. „Ik ben boos dat er van alles wel mag doorgaan, en dat wij dicht moeten. Ik draaide echt enorm veel uren, maar ik heb geen vast contract en zal nu een baantje erbij moeten zoeken.”

Ook restaurant ML aan de overkant is eerder opengegaan. De meeste klanten hadden wel begrip, maar er waren ook annuleringen. Tijdens de eerste lockdown was het restaurant helemaal dicht, tijdens de tweede deden ze aan afhaalmogelijkheden. Die hebben ze nu ook voor Sinterklaasavond en de kerstdagen bedacht, vertelt Tim Jesse. Het team wordt niet meer ingedikt, zegt zijn baas Mark Gratama. „Om 20.00 uur dicht is wel beter dan 19.00, maar ik geloof er niets van dat dit drie weken gaat duren. Dat zeiden ze vorige keer ook, maar toen werden het bijna acht maanden. De vorige steunmaatregelen die rond deze tijd terugbetaald moeten worden, die zijn nu echt een probleem. Als ze nu weer een steunmaatregel aankondigen, dan weet je dat het dus langer dan drie weken gaat duren.”

„Vanmorgen” , vertelt echtgenoot en mede-eigenaar Liane Gratama, „moest ik iemand die voor de vierde keer een bruiloft had gepland, weer afbellen en zeggen dat het echt niet kon. Ik vind dat echt zo sneu. Al die eindejaarsdiners: niemand gaat ze plannen. Mensen durfden net weer een beetje, en bedrijven wilden echt uitpakken en dan nu dit.” Tijdens de vorige lockdowns zijn al een paar restaurants verkocht, en Gratama verwacht dat dit nu weer gaat gebeuren. „Het wordt voor ons ook ingewikkeld: je betaalt toch 45 mensen personeel door, je betaalt de huur.”

Veertig procent omzet

Paul van der Werff weet ook zeker dat de drie weken een fabeltje is. „Let op mijn woorden: die drie weken zijn straks drie maanden. De horeca was bepaald geen superspreader, anders dan de scholen. Integendeel: nog geen drie procent van de besmettingen kwam via de horeca, en toch worden we keihard getroffen. Ik heb hier twintig man die ik niet op straat wil zetten, maar twee weken van dit ga ik gewoon niet overleven.”

Zijn tapasbar gaat vanaf nu om 12 uur ’s middags open. Maar vandaag leverde dat – met mooi weer en mensen op het terras – nog geen veertig procent van de omzet op van een normale zaterdag. Net als vorige keren kon hij, omdat de maatregel zo enorm snel ingaat voor duizenden euro’s aan voorraad weggooien. „Bij de eerste lockdown moest ik mensen ontslaan en ’s avonds stond ik voor zesduizend euro aan eten weg te gooien.” Hij zwijgt even en sluit dan af met: „Weet je wat ik het ergste vind: er is zo weinig inlevingsvermogen daar in Den Haag.”

Terwijl de lichten bijna allemaal uit zijn in de restaurants lopen er twee daklozen langs de lege terrassen. „Ook wij zijn de klos”, vertelt Rob. Hij heeft voor vanavond een slaapplaats gereserveerd in de nachtopvang, en gelukkig heeft hij voor vanavond – mede dankzij Van der Werff die hem nog twintig euro toestopt - genoeg geld bij elkaar om die te betalen. „Mensen zijn ’s avonds veel vrijgeviger.”