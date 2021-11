De chip in haar hoofd houdt Izzy in de gaten

Izzy is een lastige tiener: ze maak ruzie met haar moeder, spijbelt, en steelt uit winkels. Als ze voor de zoveelste keer wordt gearresteerd, wordt ze voor een keuze gesteld: een maandenlange celstraf of twee weken meedoen aan een wetenschappelijk gedragsexperiment. Nou, hoe moeilijk kan dat zijn? In de fictieve verhalende podcast KwaadAardig wordt bij Izzy een chip in haar hoofd geïmplanteerd; een stem, Ayla, die haar moet helpen met het maken van de goede keuzes. Maar, wat is eigenlijk ‘het goede’? Ben je verantwoordelijk voor je eigen geluk? Of ook voor dat van anderen? KwaadAardig is een spannende serie met korte afleveringen, die langs belangrijke thema’s schuurt. Met bekende stemmen van onder anderen Gerda Havertong, Victoria Koblenko en Imanuelle Grives.

Sciencefiction 6 afleveringen van 14 min. NPO 3FM/ Avrotros