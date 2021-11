‘OMT adviseerde supermarkten en contactberoepen te ontzien’

In het hoger onderwijs en mbo’s wordt de maximale groepsgrootte weer teruggeschroefd naar 75. Het OMT had juist ontraden „in het belang van de ontwikkeling van kinderen en jongeren nu aanvullende maatregelen te treffen in het onderwijs.”

Welkom in een nieuw coronablog

In dit blog houdt de redactie van NRC de laatste ontwikkelingen bij over de coronacrisis, in Nederland en het buitenland. Vrijdag werd dat nieuws gedomineerd door de persconferentie van demissionair bewindslieden Mark Rutte en Hugo de Jonge. Zij presenteerden een pakket verstrengde coronamaatregelen, bedoeld om „een harde klap” uit te delen aan het virus dat volgens de demissionair premier „overal in het land zit”.

Vanaf zaterdag om 18.00 geldt dat niet-essentiële winkels en dienstverlening op dat tijdstip moeten sluiten. In de horeca zijn een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. Er mogen hoogstens 1250 personen in een zaal. Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor bioscopen, theaters en concertzalen. Op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is, is de anderhalve meter afstand een verplichting. Het advies om thuis te werken is verder aangescherpt; en voor sociale aangelegenheden geldt dat niet meer dan vier gasten mogen langskomen.

De maatregelen blijven in ieder geval tot 4 december van kracht. Een dag eerder, op vrijdag 3 december, bekijkt het demissionair kabinet wat de vervolgstappen zijn.

Lees meer over de coronamaatregelen en de reacties in het vorige coronablog