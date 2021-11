Zorgpremies stijgen – en ook niet

Het overstapseizoen in de zorg is vrijdag begonnen en traditiegetrouw maakten grote verzekeraars op het allerlaatste moment hun nieuwste premies bekend. Die stijgen opnieuw flink. Een zorgpremie kost nu al snel rond de 1.600 euro per jaar.

VGZ was vorig jaar de goedkoopste van de grote vier, maar de premie stijgt nu stevig, met 8,20 euro. Verzekerden betalen hier straks maandelijks 132,65.

Zilveren Kruis neemt het stokje van goedkoopste over met een nieuwe premie van 131,45. Een verzekering bij Menzis kost volgend jaar 133,25, bij CZ betalen leden 134,50 euro.

De vier grootste zorgverzekeraars hebben samen een marktaandeel van ongeveer 85 procent. De grootste van de kleintjes – verzekeraar DSW – heeft zijn premie laag weten te houden: leden betalen hier straks 127,75 per maand.

Flinke stijgingen

Het gaat bij de hierboven genoemde bedragen om de ‘gewone’ naturapolis. De vier grootste verzekeraars bieden ook een budgetvariant aan met minder keuzevrijheid en een duurdere restitutiepolis, met juist extra keuzevrijheid.

Al met al zijn de stijgingen opnieuw flink. Ook afgelopen jaren ging de premie hard omhoog. In 2016 kostte een verzekering van VGZ bijvoorbeeld bijna 300 euro minder per jaar.

En tóch vallen de stijgingen tegelijkertijd weer mee. Of anders gezegd: het kan nog erger, kijkend naar de zorgkosten. De premie is namelijk geen directe spiegel van hoe duur de zorg is. Verzekeraars gebruiken een aantal (soms boekhoudkundige) voordelen om de premies in toom te houden.

Pandemiesubsidie

De belangrijkste is op dit moment de speciale pandemiesubsidie van de overheid, waardoor verzekeraars extra geld krijgen. Maar die regeling houdt er geen rekening mee dat veel reguliere zorg niet door kan gaan, waardoor er een overschot uit ontstaat. Alle grote verzekeraars gebruikten dat geld om de premie minder hard te laten stijgen.

Ook gebruiken sommige verzekeraars extra geld van hun financiële reserves om de premiestijging te dempen. VGZ bijvoorbeeld, die plust 180 miljoen euro bij.

Zonder de pandemieregeling en reserves was de maandelijkse premie bij CZ bijvoorbeeld nog 5,75 euro hoger. Bij DSW had de maandpremie met 7,50 euro kunnen stijgen. „Net als eerdere jaren is de premie die wordt aangeboden onder de kostprijs”, zei vicevoorzitter Dirk Jan Sloots van Menzis deze week tegen NRC. „Dat kunnen we niet eeuwig blijven doen.”

Moeilijk inschatten

De verzekeraars vonden het dit jaar lastig om het premiebedrag te bepalen. Ze gebruiken normaal de gegevens van een jaar eerder om, met wat aanpassingen hier en daar, een goede inschatting te maken. Maar nu zijn er wel hele grote vragen.

„Covid is here to stay, daar gaan we nadrukkelijk vanuit”, zegt CZ-topman Joep de Groot. „Maar wat gaat het virus volgend jaar doen? Hoeveel inhaalzorg kan er gedaan worden? Wat voor effect heeft het hoge ziekteverzuim?”

Dat verzekeraars ook mis kunnen zitten, bleek bijvoorbeeld toen ze nog hoopten dat dit jaar een groot deel van de inhaalzorg gedaan kon worden. „Nu dreigt er zelfs inhaalzorg bij te komen”, zegt de Groot.

DSW besloot uiteindelijk met een heel beperkt percentage extra zorg te rekenen, zei bestuursvoorzitter Aad de Groot deze week. „Namelijk door te rekenen met de kosten van een normaal jaar, plus 1 procent inhaalzorg. We vrezen dat er weinig inhaalzorg kan plaatsvinden, omdat er niet genoeg personeel is om meer zorg te verlenen dan normaal.”

Onhoudbaar

Het is de vraag wat de premie gaat doen mocht de overheid geen nieuwe pandemiesubsidie meer beschikbaar stellen: deze was maar voor twee jaar bedoeld. Of als verzekeraars minder geld uit hun reserves gaan halen.

De kosten voor de zorg stijgen sowieso snel. Verschillende verzekeraars wezen deze week op het nieuwe en alarmerende rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat gaat er vanuit dat de zorgkosten – nu met 100 miljard euro al de grootste kostenpost voor de overheid – bij ongewijzigd beleid tot 2060 gaan verdriedubbelen.

„Ik maak me daar echt wel zorgen over”, zegt De Groot van CZ. „Er zijn echt scherpe keuzes van de politiek nodig, anders keert de wal het schip”. De politiek kan bijvoorbeeld kritischer kijken naar dure geneesmiddelen in het pakket, vindt De Groot. Ook Zilveren Kruis waarschuwt in een persbericht dat de „grenzen van betaalbaarheid van zorg en beschikbaarheid van personeel in zicht” zijn.

De meeste zorgkosten betalen Nederlanders niet via de zorgpremie, maar via belastingen die voor het grootste deel door werkgevers worden betaald. Volgens het ministerie van Volksgezondheid betaalt een volwassene volgend jaar gemiddeld 6.161 euro aan zorg.