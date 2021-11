Nieuwe zorgpremies CZ en VGZ bekend; flinke stijging

Drie van de vier grootste zorgverzekeraars hebben hun nieuwe premie bekendgemaakt. De premie van zorgverzekeraar CZ stijgt met 4,90 naar 134,50 euro per maand. Bij VGZ gaat de premie met 8,20 euro omhoog naar 132,65. Dat komt neer op een stijging van maar liefst 100 euro op jaarbasis, toch blijft het daarmee de goedkoopste van de grootste verzekeraars.

Menzis bleek maandag de premie met 3,25 euro te verhogen tot 133,25 per maand. Achmea, waar onder andere Zilveren Kruis onder valt, maakt later op vrijdag de nieuwe premie bekend.

Het gaat bij de verzekeraars om hun meestgekozen naturapolis. Alle grote verzekeraars bieden ook een budget- en een duurdere variant aan (de restitutiepolis). Die laatste kost volgend jaar bij VGZ 142,40 euro per maand, Bij CZ kost deze volgend jaar 145,25 en bij Menzis 143,75 per maand.

Gezien de hoge zorgkosten vallen de nieuwe premies eigenlijk nog mee. Dat komt onder meer doordat verzekeraars profiteren van een speciale pandemiesubsidie van de overheid. Die houdt geen rekening met het wegvallen van reguliere zorg, waardoor er een overschot uit de regeling ontstaat. Verzekeraars gebruiken dat geld om de premie minder hard te laten stijgen.

Daarnaast gebruiken de grote verzekeraars geld van hun financiële reserves. Bij CZ en VGZ gaat het om ongeveer 200 miljoen euro, Achmea liet vrijdag weten zelfs 380 miljoen euro uit de eigen reserves te halen om de stijging van de premies te beperken. Zonder zulke extra gelden was de maandelijkse premie bij CZ bijvoorbeeld 5,75 euro hoger.

De verzekeraars vonden het dit jaar lastig om het premiebedrag te bepalen. „Covid is here to stay, daar gaan we nadrukkelijk vanuit”, zegt CZ-topman Joep de Groot. „Maar wat gaat het virus volgend jaar doen? Hoeveel inhaalzorg kan er gedaan worden? Wat voor effect heeft het hoge ziekteverzuim?”

Verzekeraars hadden gehoopt dat dit jaar al een groot deel van de inhaalzorg gedaan zou worden. „Nu dreigt er zelfs inhaalzorg bij te komen”, zegt de Groot.

Nog veel duurder

Komende jaren zullen de zorgkosten nog flink stijgen. De Groot wijst, net als een topman van Menzis vorige week, op een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat gaat er vanuit dat de zorgkosten – nu met 100 miljard euro al de grootste kostenpost voor de overheid – bij ongewijzigd beleid tot 2060 gaat verdriedubbelen.

„Ik maak me daar echt wel zorgen over”, zegt De Groot. Hij vraagt om „scherpe keuzes van de politiek”, „anders keert de wal het schip”.

Ook moet volgens de topman vaker worden gekeken wat „echt belangrijk is voor de patiënt”. De Groot: „Soms is het voor het welbevinden van mensen beter om niet meteen te kiezen voor een medicijn of GGZ-behandeling, maar te kijken naar de achterliggende problematiek, zoals schulden of stress.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid betaalt een volwassene in Nederland volgend jaar gemiddeld 6.161 euro aan zorg. Het grootste gedeelte gaat niet via de zorgverzekeringspremie, maar via belastingen die voor het grootste deel door werkgevers worden betaald.