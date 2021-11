Zorgbonden en werkgevers bereiken akkoord over cao voor academische ziekenhuizen

Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor academische ziekenhuizen (umc’s). Dat schrijft vakbond FNV vrijdag in een verklaring. Als de leden van de vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV instemmen met de nieuwe arbeidsvoorwaarden is de geplande staking van het umc-personeel eind november van de baan.

In de nieuwe cao krijgen werknemers structureel meer salaris: 75 euro bruto per maand extra. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt die de werkdruk moeten verminderen. Werknemers ontvangen voortaan een toeslag als een werkgever hun rooster binnen 72 uur voor aanvang van een dienst wijzigt. Ook krijgen zorgmedewerkers meer rusttijd na onder meer een nachtdienst en een betere toelage voor onregelmatige diensten.

FNV-bestuurder Elise Merlijn is verheugd dat umc-werknemers „eindelijk worden gehoord” en schrijft in de uitgegeven verklaring dat eerdere stakingen en de dreiging van een volgende tot „een doorbraak” hebben geleid. Ook CNV is tevreden over het akkoord, waarmee volgens onderhandelaar Aaldert Mellema „het maximale is bereikt wat mogelijk is”.

Umc-werknemers hebben de afgelopen maanden twee keer actie gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Hierbij draaiden ze zogenoemde zondagsdiensten, waarbij ze alleen spoedzorg leverden. Ook op 25 november stond een staking gepland en zouden zo’n tienduizend zorgmedewerkers het werk gedeeltelijk neerleggen. Ze eisten een loonsverhoging van 3 procent per jaar voor alle werknemers en concrete afspraken tegen de hoge werkdruk. Nederland telt acht academische ziekenhuizen, waaronder het het Amsterdam UMC en het Erasmus MC in Rotterdam.