’Wij Wit-Russen strijden niet alleen tegen Loekasjenko, maar ook tegen Poetin’

Een schrijver in ballingschap? Nee, zo voelt Sasja Filipenko zich niet. „Eerder een pelgrim die niet weet waar hij de volgende nacht zijn hoofd te ruste zal leggen.”

De Wit-Russische schrijver zwerft door Europa, in afwachting van een land dat hem langere tijd onderdak wil verschaffen. Als uitgesproken tegenstander van machthebber Loekasjenko wacht hem in zijn thuisland gevangenschap. Na een verblijf in Zwitserland woont Filipenko (37) een paar maanden in Duitsland. Denemarken heeft hem, zijn vrouw en zijn zoon (9) een visum voor twee jaar aangeboden. Niet ideaal. „Ik wil graag ergens wonen waar we iets kunnen opbouwen. Al was het maar omdat mijn zoon dan weet welke taal hij moet leren.”

Filipenko was onlangs even in Den Haag, vanwege zijn deelname aan festival Crossing Border en de Nederlandse vertaling van zijn debuutroman De ex-zoon. Het zeven jaar oude boek, over een jongen uit Minsk die na tien jaar uit een coma ontwaakt, is onverminderd actueel. Filipenko hanteert een tijdloze stijl, met politieke satire à la het absurdisme van de Fransman Eugène Ionesco en andere toneelschrijvers. Filipenko: „Daar hou ik van, maar het is ook noodzaak. Zonder mijn kogelwerend vest van humor en liefde zou ik gek worden.”

Hoofdpersoon Frantsisk, die de jaren tussen 1999 en 2009 heeft gemist, heeft geluk dat hij een Wit-Rus is, constateert een arts. „We wonen in het beste land voor ontwakende comapatiënten. Er verandert hier geen moer. Als hij bijkomt, zal alles om hem heen precies zo zijn als de dag dat zijn ellende begon.” Frantsisk ontpopt zich na zijn ontwaken tot „gelukkige burger van een klein land”. Wel met een bijgestelde loopbaan: de talentvolle muziekstudent wordt verkoper van sanitair bij een bouwmarkt.

In 2010 neemt Frantsisk, die zijn leeftijd en opleiding deelt met zijn geestelijk vader, deel aan een grote demonstratie tegen de frauduleuze herverkiezing van Loekasjenko als president. Vanwege die demonstratie besloot Filipenko zijn boek te schrijven. Tien jaar later zou het massale protest tegen verkiezingsfraude zich herhalen.

Loekasjenko is aan de macht sinds 1994, maar het Westen werd pas echt bezorgd na het protest en de repressie van vorig jaar. Voelen Wit-Russen zich in de steek gelaten door Europa?

„Ik denk dat Europa pas betrokken raakte na de kaping van het Ryanair-vliegtuig, in mei van dit jaar. Als het erop aankomt is Europa toch meer geïnteresseerd in geld dan in vrijheid, vrees ik. Op verkiezingsavond sloot een Oostenrijkse internetprovider, een grote speler in Wit-Rusland, op verzoek van het regime internet af. Een vriend uit Minsk belde me in Sint-Petersburg om de uitslag te horen. Die stilte op internet hielp Loekasjenko bij zijn fraude.

„Meer Europese steun zou welkom zijn. Maar ik begrijp best dat we het op eigen kracht moeten doen, dat Europa het liever op een akkoordje gooit met Poetin. Zonder de steun van Poetin was Loekasjenko al lang weg. Wij strijden niet alleen tegen Loekasjenko, maar ook tegen Poetin. Er is niet één ‘laatste dicator van Europa’, er zijn er twee.”

De EU heeft economische en persoonlijke sancties tegen Wit-Rusland ingesteld. Hebben ze effect?

„Nee, ze blijven steken in halve maatregelen. Bij de economische sancties zeggen ze: we moeten ons aan de contracten houden, als die aflopen gaan de sancties in. Bij de persoonlijke sancties zetten ondernemers hun bedrijf gewoon op naam van hun vrouw. De sancties lijken in het leven geroepen om de Europese bevolking gerust te stellen: we doen er wat aan.”

Wat kan Europa meer doen?

„Europa moet de band tussen Poetin en Loekasjenko zien te doorbreken. Poetin heeft een hekel aan Loekasjenko, maar omwille van zijn imago als groot-Russische heerser en Wit-Rusland als westelijke buffer stimuleert hij de samenwerking. Europa zou minder bang moeten zijn voor Poetin. Wat natuurlijk lastig is, want Rusland levert het gas en Europa wil zich in de winter niet met brandhout verwarmen.”

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja wordt overal met open armen ontvangen. Kan zij verandering brengen?

„Ik heb op haar gestemd omdat ze beloofde dat ze zelf geen president wilde worden en nieuwe verkiezingen zou organiseren. Ik hoop dat ze zich aan die belofte houdt. Echte democratie, dat is wat mij betreft het doel. Acht maanden van protest hebben niets opgeleverd. Het was keurig, er was geen geweld van burgers. alleen van de regering. Maar het heeft geen zin, het levert alleen maar arrestaties op.”

Dat klinkt somber. Wie moet Wit-Rusland redden?

„De nieuwe generatie zal creatieve manieren verzinnen om het regime onder druk te zetten. Ze zijn vertrouwd met sociale media en internationale cultuur. Hun dynamiek staat tegenover de stilstand van Loekasjenko, die in bijna dertig jaar niets nieuws heeft bedacht. Het zou ook goed zijn als er bij het Internationaal Strafhof al een procedure tegen Loekasjenko begint. Waarom wachten tot hij weg is? Rechters kunnen zich al buigen over zijn misdaden. Zijn legitimiteit moet worden aangetast, zijn naaste omgeving moet hem in de steek laten. En media moeten hem geen ‘president’ noemen.”

Wat mist u het meest aan Minsk?

„Ik heb vijftien jaar in Sint-Petersburg gewoond, in een mooi appartement. Toch verlang ik het meest naar Minsk. Een vis die in troebel water heeft geleefd wil niet in een fontein zwemmen. Ik hou van die stad, van avonden eten en praten met vrienden. Maar zo veel mensen hebben Wit-Rusland verlaten. Zes van de zeven mensen uit mijn oude vriendengroep wonen nu elders. Die komen voorlopig niet terug.”