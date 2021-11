‘En toen besloot ik xtc te gaan proberen.” De jongen met wie ik sta te praten, ik ken zijn naam niet, gaat nu vertellen over zijn drugservaringen. Het is mijn minst favoriete gespreksonderwerp, na verhalen over vakanties en verbouwingen. Verderop zie ik goede vrienden die het duidelijk naar hun zin hebben op deze borrel. De jongen merkt niet op dat mijn ogen afdwalen: hij zit midden in de herbeleving van zijn xtc-trip, die hij nu stap voor stap aan mij vertelt.

„Ik ben eindelijk weer eens klemgezet door een saaie gesprekspartner”, app ik de volgende dag naar een vriendin. Ik ben in een opgetogen stemming, want hoe saai het gesprek ook was, het markeerde ook een terugkeer naar de afstandloze tijd, toen er nog voortdurend onbekenden op je pad kwamen: sommige leuker dan andere, maar allemaal nieuw en dus interessant.

Bovenstaande vond begin oktober plaats, in de korte periode tussen een laffe zomer en een nieuwe lockdown. Ineens, als vogels die synchroon naar het zuiden vliegen, wijzigden mensen in september hun koers: terug naar het normale leven. Het was een nog grotere opluchting dan ik had verwacht: niet meer terugdeinzen voor anderen, niet meer elke interactie aan een kosten-batenanalyse onderwerpen. Die opluchting blijkt ook uit RIVM-metingen: de laatste tijd steeg het mentale welbevinden. Vorige winter voelde 67 procent van de Nederlanders zich eenzaam, deze oktober 39 procent.

Het nieuwe oude leven duurde nog geen twee maanden. Dat voelt onlogisch en oneerlijk: de crisis zou achter ons liggen, we waren toe aan de beloning. Verhaaltechnisch is het ook waardeloos. De eerste keer dat je iets vervelends meemaakt, kun je er nog een narratief van maken. Je categoriseert een gebeurtenis als ‘louterend’ of op zijn minst ‘interessant’. Maar nog een winter thuiswerken, afstand houden en wandelen in plaats van aan de bar hangen? Zelfs de verwijzingen naar Sisyphus en Groundhog Day voelen als een herhaling.

De dreiging van nieuwe maatregelen veroorzaakte de afgelopen dagen allerlei negatieve emoties in het land, van apathie tot agressie. Zelf ben ik ook chagrijnig, neigend naar bloeddorstig. ‘Gepaste afstand’? Het voelt juist óngepast om leuke mensen als gevaar te benaderen! ‘Milde lockdown’? Olijfolie en regenbuitjes kunnen mild zijn, dichte cafés niet. Nog irritanter zijn de kennissen die zeggen dat ze het ook wel lekker vinden, nieuwe maatregelen: geen feestjesstress meer. Ik fantaseer erover mijn boosheid te botvieren op de losse fietsen die voor mijn huis het fietsenrek blokkeren.

Parallel hieraan heb ik een meta-emotie: bezorgdheid om mijn eigen en andermans chagrijn. Boosheid is een moeilijk te hanteren gevoel. Ze moet oplossen als een wolk, of inslaan als de bliksem – als ze maar van vorm verandert. Het is verleidelijk een schuldige aan te wijzen: de ongevaccineerden, Hugo de Jonge, mensen die carnaval vieren in Den Bosch, of, als je van verzinsels houdt, Bill Gates. Maar dat lost het probleem niet op; soms word je er alleen maar kwader van.

Aan de andere kant heb je mensen die de boosheid juist wegmoffelen. ‘Er zijn ergere dingen!’, zeggen zij, en: ‘We mogen niet klagen.’ Ja, natuurlijk zijn wij bevoorrecht. Wij hebben tenminste vaccins, straks krijgen we een booster – elders wachten ze nog op hun eerste prik. Maar helpt het om negatieve emoties te diskwalificeren? Mogelijk krijg je er juist een rotgevoel bij: schuldgevoel of schaamte.

De kunst zal zijn, de komende tijd, om een afwateringssysteem te maken voor de boosheid. Zie het als een watersnood: er dreigt een overstroming, en dat surplus moet ergens heen. Hoe kun je het chagrijn van bijna twee jaar corona opvangen zonder je erdoor te laten meeslepen? Die opdracht geldt zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Zoals therapeuten zeggen: wees lief voor jezelf. Zoals Eberhard van der Laan zei: wees lief voor elkaar. Zoals middeleeuwse Perzische dichters schijnen te hebben geschreven: ook dit zal voorbijgaan. Ooit kunnen we weer de hele nacht in het café zitten, uit elkaars glas drinken, en de luxe ervaren van saaie gesprekken met onbekenden.

Floor Rusman is redacteur van NRC. f.rusman@nrc.nl