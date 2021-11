Vrijheid of pressie – genderidentiteit is pas sinds kort bespreekbaar

Sociale besmetting, zo kan je de Engelse term peer contagion waarschijnlijk het best vertalen. In 2018 opperde Lisa Littman, destijds onderzoeker bij de Brown University School of Public Health, in een artikel in het tijdschrift PLOS ONE dat Amerikaanse pubers opgejut door hun sociale omgeving uit de kast kwamen als transgender, terwijl ze dat volgens hun ouders niet waren. Het zou vooral om geestelijk kwetsbare meisjes gaan die nog nooit iets hadden laten blijken van ongemak met hun lichaam, maar nu ‘opeens’ hun borsten insnoerden en vroegen om hormoonmedicatie en operaties.

Dat zou allemaal het gevolg zijn van langdurig verblijf binnen een (digitale) omgeving die dit soort transities stimuleert, stelde Littman. Volgens haar was dit de verklaring voor de enorme stijging in het aantal meldingen in de VS van kinderen die zich als transgender manifesteerden.

Littman bedacht een term voor de door haar geconstateerde aandoening: rapid-onset gender dysphoria. Genderdysforie is een gevoel van onvrede met het biologische geslacht waarmee je geboren bent. (De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft onlangs besloten dat het beter is om te spreken over genderincongruentie en wil daarmee het fenomeen van verplaatsen van de categorie ‘mentale aandoeningen’ naar de categorie ‘seksuele gezondheid’.) Volgens Littman bestond er dus een snel opkomende variant van genderdysforie, die zich vooral verspreidde onder mentaal kwetsbare vrouwelijke adolescenten.

Niets aan jongeren gevraagd

De reacties op Littmans publicatie waren sterk afwijzend. Haar onderzoek zou niet deugen en ze zou transgenders ermee in gevaar brengen. Ze moest haar artikel aanpassen en benadrukken dat het om niet meer ging dan een hypothese. Brown University trok haar handen van het onderzoek af en Littman werkt er niet meer. De kritiek was dan ook terecht, zegt Marijke Naezer. Ze is onderzoeker en redacteur van het Tijdschrift voor Genderstudies en promoveerde in 2018 aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over jongeren, seksualiteit en social media. „Het is onbegrijpelijk dat dit artikel door de peerreview is gekomen.”

Ze legt uit waarom: „Littman deed haar onderzoek onder ouders die ze had geworven op websites met een transfobe inslag. Daar zaten veel mensen bij die afwijzend stonden tegenover het hele fenomeen van genderdiversiteit. Dan is het niet zo gek dat zij nooit iets bij hun kinderen hebben waargenomen, en dat zij deze wens tot transitie toeschrijven aan slechte invloed vanuit de omgeving. Aan de jongeren zelf heeft Littman niks gevraagd.”

De eerste poging om de sociale component van dit fenomeen te verklaren was dus geen onverdeeld succes, maar het is een feit dat er in veel westerse landen de afgelopen jaren een forse toename is geweest van het aantal jongeren dat zich meldt bij de genderzorg, zoals het Kennis- en zorgcentrum genderdysforie van het Amsterdam UMC. De vraag is valide of hier ook zaken als sociale druk of ander specifiek adolescent gedrag een rol spelen. Het fenomeen peer contagion wordt sinds de jaren negentig immers al onderzocht bij tal van andere verschijnselen die zich voordoen tijdens de adolescentie.

We zijn nog nooit op dit punt geweest waar we zo open over dit soort zaken konden praten Laura Baams Rijksuniversiteit Groningen

Ine Vanwesenbeeck, emeritus hoogleraar seksuele ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht, zegt dat als het gaat om de ontwikkeling van genderidentiteit en seksualiteit biologische factoren sowieso worden overschat en sociale factoren onderschat. „Er zijn natuurlijk biologische constanten, maar dingen als iemands status, gezin van herkomst, peers, de bubbels waarin mensen verkeren: dat speelt allemaal een rol.”

Vooropgesteld, zegt Vanwesenbeeck: dat steeds meer jongeren zich als transgender of non-binair identificeren en presenteren, komt omdat die optie er nu ís. „Nog niet zo lang geleden was het bijzonder problematisch hiervoor uit te komen. Dat dit in sommige kringen – nog lang niet overal! – nu wel kan, verklaart een deel van de toename. En ja, daarnaast zullen er jongeren zijn die gevoelig zijn voor maatschappelijke trends. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze meelopen met een modeverschijnsel. Ze kunnen dit als heel écht ervaren, terwijl het later een tijdelijk fenomeen blijkt te zijn geweest. Dat geeft niks. Onderzoeken en ontdekken hoort bij deze levensfase.”

Veel van dat ontdekken vindt online plaats, zegt Laura Baams. Ze werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen waar ze de ervaringen en gezondheid van LGBTQ+ mensen bestudeert. „Het praten over gender is veel normaler geworden voor jongeren onderling. Dat geeft ze de kans om zich af te vragen: past dit label bij mij, vind ik dat nu, of was dat altijd al zo? De online gemeenschap is veel groter dan je school of je stad, dus daar vind je makkelijker jongeren die met dezelfde vragen zitten.”

Afkeuring of instemming

Dat experimenteren met gender wil niet zeggen dat al deze jongeren ook de wens hebben voor medische ondersteuning, zegt Baams. „En in hoeverre dit een blijvende ontwikkeling is, kunnen we nu nog niet zeggen. We zijn nog nooit op dit punt geweest waar we zo open over dit soort zaken konden praten. Het zou goed kunnen dat sommige mensen over tien jaar zeggen: mijn gender heeft zich nog verder ontwikkeld. We gaan het zien.”

Marijke Naezer benadrukt dat het uit de kast komen als transgender of non-binair in sommige kringen misschien kan, maar dat het voor de meeste jongeren nog steeds een riskante stap is, die eerder op sociale afkeuring dan instemming kan rekenen. „De kans is bijvoorbeeld groot dat je wordt gepest door leerlingen en leraren. Ik geloof dan ook niet dat jongeren dit doen omdat het in de mode zou zijn. Onderzoek wijst eerder op het tegenovergestelde.”

In de online omgevingen die zij heeft onderzocht, is er geen sprake van dat jongeren door peers worden overgehaald om in transitie te gaan, benadrukt Naezer. „Integendeel. Jongeren informeren elkaar: dit is heel ingrijpend, doe het alleen als dit écht het juiste is voor jou.”

Eenvoudiger en veiliger

Er is sowieso een eenvoudiger en veiliger manier om je populariteit te vergroten, stelt Laura Baams. „Je presenteren als een hypervrouwelijk meisje of hypermannelijke jongen.” Dat vooral meisjes zich de laatste tijd als transgender of non-binair profileren, komt omdat dit voor hen minder verstrekkende gevolgen heeft dan voor jongens, denkt ze. „Wanneer iemand die als jongen gezien wordt met nagellak op school komt, wordt diegene direct afgewezen. Maar als iemand die als meisje gezien wordt haar haren kort knipt, wordt diegene niet meteen voor de rest van de schooltijd uitgesloten.”

Afzetten tegen je omgeving hoort er natuurlijk bij tijdens de adolescentie, weet Baams. „Niet burgerlijk en saai willen zijn en niet willen zijn als je ouders, dat kan ook best spelen bij sommige jongeren, maar dit is toch nog wel wat anders dan aandacht vragen met een afwijkende muzieksmaak. De meeste jongeren willen toch vooral geaccepteerd worden door hun omgeving. Als je non-binair of transgender bent, is de kans op afwijzing groot.”

Ach-en-weegeroep

Volgens Ine Vanwesenbeeck is het van belang in het oog te houden dat de wetenschap nog maar heel weinig zeker wéét over dit onderwerp. „We staan nog maar aan het begin van het onderzoek naar dit fenomeen bij jongeren, omdat het pas zo kort bespreekbaar is geworden. Voor hoeveel mensen dit de verlossing is waarnaar ze op zoek waren, voor wie het een tijdelijk experiment was en voor wie het meelopen met een modeverschijnsel is geweest: we zullen het pas weten als daar uitgebreid onderzoek naar is gedaan.”

Het is in ieder geval verstandig om niet met ach-en-weegeroep te reageren als een puber zich manifesteert met een andere identiteit dan de traditionele hokjes van man en vrouw, zegt Vanwesenbeeck. „Ga als opvoeders open het gesprek aan en stel de vragen die je hebt. Morele paniek is niet nodig. Zoek openheid en nuance. Het zou goed zijn als de wetenschap de komende tijd kan bijdragen aan dat genuanceerde gesprek.”