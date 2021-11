Voor de groei aan pret moet veel wijken

Carnaval, ik ben ermee opgegroeid, in Maastricht. En ieder jaar was het weer een hoogtepunt. Drie dagen in zelfbedachte vermomming over straat gaan, elkaars vondsten bewonderen, drinken, dansen en puunen (zoenen). Op zondag en maandag was er de optocht, met lokale politieke satire. Ik bewaar er mooie herinneringen aan en er zijn nog altijd miljoenen mensen die het vieren.

Maar carnaval is veranderd – net als alle andere feesten in Nederland. Het is commerciëler en, door toerisme van over de grens, internationaler geworden en het aantal feestdagen dijt steeds verder uit. We wonen in feestland. Middenin een pandemie botst dat; in het eerste pandemiejaar 2020 bleek carnaval een massale besmettingsbron.

Maarten Huygen is schrijver en journalist.

Aan de optochten kun je zien hoe consumptief carnaval is geworden. Ooit vergden die maanden voorbereiding, voor het naaien van allerlei creaties en het bouwen aan wagens met grote poppen en stellages. Nu rijden de vrachtwagens vaker met alleen luidsprekers, hossende mensen en kratten bier, verluchtigd met zo nu en dan een fanfare of een zaat hermenieke (dronken harmonietje) en een enkele originele schepping. De voorbereiding bestaat uit extra dagen hossen en drinken.

Het carnaval beperkt zich niet meer tot drie dagen. Eerst werd het uitgebreid naar vijf dagen, inmiddels duurt het vier maanden. Er wordt gesproken over een carnavalsseizoen. Dat is afgelopen donderdag op de elfde van de elfde officieel geopend. Maar Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw moeten nog komen.

De elfde van de elfde, oorspronkelijk de eerste vergadering van de organiserende Raad van Elf en het moment waarop de nieuwe Prins Carnaval wordt aangekondigd, is een massafeest geworden. Oorspronkelijk was die bijeenkomst beperkt. Nu wordt de elfde van de elfde vrijwel overal op stadspleinen en in cafés gevierd, met hossen en drinken. Vorige week moesten burgemeesters afwegen of dit uitgebreide voorprogramma wel door kon gaan. Het volk en de horeca mochten eens boos worden.

Voor vrijwel heel Limburg was afgelasting geen vraag meer. De ziekenhuizen daar waren zo volgestroomd dat de stadsbesturen besloten van massale viering af te zien, al raakten de cafés wel vol. In Noord-Brabant konden er nog wat ziekenhuispatiënten bij, dus daar is, onder het toeziend oog van extra agenten en beveiligers, het grote voorspel gevierd. Den Bosch had zelfs een commandocentrum, een feesttent voor 2.500 bezoekers en dertien evenementengebieden ingericht met dranghekken, QR-codes en polsbandjes. Mensen verdrongen elkaar in een smal straatje en in de feesttent, en verspreidden luidkeels hun aerosolen. Toch duurde het te kort. „We zouden het liefst na 11-11 nog twee dagen feestvieren. Maar de gemeente vond dat te ver gaan en dat begrijpen wij helemaal”, zei de lokale vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca tegen het Brabants Dagblad.

Permanent feestterein

Zuid-Nederland is beslist niet het enige permanente feestterrein. Alle gemeenten ondergaan een groei aan pret. Voor de georganiseerde evenementen moet veel wijken. Amsterdam ziet zich als dance-hoofdstad en wil „knallende festivals van wereldformaat” en die moeten ook op het schaarse groen. Voor sommige feestvierders horen er feestpilletjes bij, eventueel te testen door de GGD. Met een door de universiteit van Tilburg geschatte 2,5 procent van het Nederlandse bruto nationaal product is de illegale drugsindustrie groter dan de 2 procent van de legale horeca. Dan heb ik het nog niet over de kosten: de zorg voor doorgedraaid publiek, de extra inzet van politie, de opsporing en bewaking van drugscriminelen en, nu, de behandeling van extra coronapatiënten.

Nogmaals, hoogtepunten zijn onmisbaar, en dat geldt ook voor het carnaval. Maar permanent feest is geen hoogtepunt. De pandemie is een mooie aanleiding om af te wegen wat belangrijk is. Dat gebeurt ook. De Sjeng Kraft Kompenei, een stichting voor het Limburgse carnavalslied, gaf een voorbeeldige verklaring over het afgelasten van haar grote 11e-van-de-11e-evenement in hartje Roermond: grote teleurstelling maar „begrip voor het besluit”.

Er komt een einde aan alsmaar meer en langer. Want wat is tijdens een pandemie belangrijker: mega-evenementen of het openhouden van theaters, scholen en universiteiten?

Nieuwe virussen zullen zich aandienen en grote evenementen zijn dan riskant. De afgelopen twee jaar veranderde het seizoensritme: ’s zomers losse omgangsregels, ’s winters ophokken. Ook nu wordt de rem weer op het feesten gezet. Een nieuw kabinet moet met een vooruitziende blik en wat geluk het virus er op 27 februari weer onder kunnen krijgen. Dan kunnen zuiderlingen weer samen in de kist voor carnavalskleding duiken, voor een kort en hevig seizoen van drie dagen.