Van Gogh-aquarel geveild voor recordbedrag van 31 miljoen euro

Een werk van schilder Vincent van Gogh dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s in beslag werd genomen, is op een veiling in New York verkocht voor omgerekend ruim 31 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag ooit dat voor een aquarel van de schilder is neergelegd. Het gaat om het schilderij Meules de blé (Tarwestapels), dat de schilder in 1880 maakte, terwijl hij zich had teruggetrokken op het Franse platteland. Dat meldt veilinghuis Christie’s vrijdag.

Meules de blé verbeeldt een hooiberg in de Zuid-Franse plaats Arles, waar Van Gogh (1853-1890) ruim een jaar woonde. Tijdens dat verblijf in de Provence raakte hij gecharmeerd door de idyllische, landelijke sfeer en maakte hij vele werken geïnspireerd op dat thema. Toen Van Gogh op 37-jarige leeftijd zelfmoord pleegde, kwam Meules de blé, gemaakt op papier met onder meer waterverf, pen en inkt, in handen van zijn broer Theo.

Decennia spoorloos

Daarna heeft het doek een reeks andere eigenaren gekend. Tijdens de bezetting van Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog werd het geconfisqueerd door de Duitsers, waarna het tientallen jaren spoorloos verdween. Eind jaren zeventig dook het doek weer op. Een Amerikaanse oliemagnaat met een voorliefde voor impressionistische schilderijen kocht het schilderij in 1978 en gaf het een plekje in zijn herenhuis in Texas. Tot aan de dood van de magnaat vorig jaar wist behalve diens naasten niemand dat hij Meules de blé bezat.

Het hoge bedrag waarvoor het werk is geveild, heeft de verwachtingen overtroffen van zowel Veilinghuis Christie’s als experts. Het schilderij heeft dubbel zoveel opgebracht als La Moisson En Provence, het vorige record voor een werk op papier van Van Gogh, dat in 1997 voor omgerekend ruim 12 miljoen euro werd verkocht. Experts gingen ervan uit dat Meules de blé zo’n 25 miljoen euro zou opleveren. Het schilderij is voor het laatst publiekelijk tentoongesteld in 1905.

Meules de blé is niet het duurste werk ooit van Van Gogh. Het hoogste bedrag dat ooit is besteed aan een doek van de schilder is omgerekend 72 miljoen euro voor Portret van dr. Gachet (1890) in 1990.

