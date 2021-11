Utrechtse boa’s mogen binnenkort hoofddoeken of keppeltjes dragen

Boa’s in de gemeente Utrecht mogen binnenkort een hoofddoek of keppeltje dragen tijdens hun werk. Donderdag nam de Utrechtse gemeenteraad een motie aan die het college oproept daarvoor te zorgen. Het college neemt de motie „uiteraard over”, zegt een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma vrijdag tegen NRC. Utrecht is de eerste gemeente die boa’s gaat toestaan om een zichtbare geloofsuiting te dragen.

De gemeente streeft ernaar de wijziging in kledingvoorschriften vóór de zomer van 2022 door te voeren, zegt de woordvoerder van de burgemeester. „We willen zorgvuldig te werk gaan, goed overleg plegen met de organisatie van de handhavers en toezichthouders. Je wil natuurlijk wel dat het uniform veilig is.”

‘Biedt heel veel kansen’

Een grote meerderheid van de raadsleden stemde voor de motie, ingediend door Denk, Student & Starter en Partij voor de Dieren (PvD). Denk-fractieleider Mahmut Sungur zei tegen het AD verheugd te zijn over dat de motie is aangenomen. Volgens hem vervult Utrecht hiermee een voorbeeldrol. „Bovendien hebben we meer handhavers nodig. Op deze manier wordt het vak voor mensen met een migratieachtergrond veel beter toegankelijk, dus dit biedt heel veel kansen.”

In 2017 zei de toenmalige Amsterdamse politiechef Pieter-Jan Aalbersberg dat hij overwoog de hoofddoek toe te staan bij het politie-uniform. Hij zwengelde de discussie erover aan binnen de politie, maar stuitte op veel weerstand. Toenmalige minister van Justitie Stef Blok (VVD) zei dat de regels „er niet voor niets zijn” en dat het hoofddoekverbod moest worden gehandhaafd.