Twee geboortekaartjes willen naar huis

De Party, de Weekend, Mijn Geheim en de Vriendin: de eigenaar van deze tas was van plan om even lekker weg te dromen met Connie, Peter, Willeke, Queen Elisabeth en een luxebroodje van Bakker Bart. Waarschijnlijk moest ze een paar uur stukslaan in de trein, want in haar rugtas zitten de basics voor een nachtje weg: een voorraadje pillen voor 24 uur en wat toiletspulletjes. Nu de prik erin zit, kan ze eindelijk weer veilig op reis. Ze is goed voorbereid. Ze heeft twee regenponcho’s en een voordeelverpakking mondkapjes bij zich.

Corona heeft veel ellende gebracht, daar zal iedereen het over eens zijn. Toch zijn er in de pandemie ook mooie dingen gebeurd. Mensen hadden eindelijk eens tijd om de zolder op te ruimen, bijvoorbeeld. Vermoedelijk ook de eigenaar van deze rugzak: in de tas zitten twee oude geboortekaartjes, uit de jaren tachtig, met illustraties van blozende baby’s en hun teddybeer. Het zou zomaar kunnen dat deze post-van-vroeger tijdens zo’n lockdownopruimsessie van de vergetelheid werd gered. De kaartjes heeft de tasbezitter natuurlijk niet zomaar in haar tas gestopt. Dikke kans dat ze naar deze – inmiddels volwassen – baby’s onderweg was, om samen herinneringen op te halen.

Toen ze zich realiseerde dat ze haar tas in de trein had laten staan, was het vast even slikken. Het broodje was gelukkig al opgegeten en de roddelbladen zijn al snel oud nieuws. Maar die oude geboortekaartjes waren om altijd te bewaren. Ze hadden net drie decennia op een rommelzolder overleefd en nu liggen ze wéér in een depot: ze wachten tot ze opnieuw worden teruggevonden.