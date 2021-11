Straathond Boji neemt de metro

Boji houdt ervan lange afstanden af te leggen. Elke dag reist hij met gemak dertig kilometer met het openbaar vervoer, zeggen ambtenaren van de gemeente Istanbul, die de hond sinds enkele maanden volgen via een microchip. Daaruit blijkt dat historische tramlijnen Boji’s favoriet zijn, maar hij gaat ook vaak met de metro. Hij ziet op een dag met gemak zo’n 25 metrostations. Hij werd zelfs gespot op een veerboot naar de Prinseneilanden, anderhalf uur varen voor de kust van Istanbul.

„We zagen een hond onze metro’s en treinen gebruiken, en hij wist waar hij heen moest”, zei Aylin Erol van Metro Istanbul tegen persbureau Reuters. „Hij weet waar hij weer moet uitstappen.” Omdat de hond tijdens het forenzen graag op het stukje gangpad bij de deuren ligt, het deel dat in het Turks ‘boji’ heet, hebben de gemeenteambtenaren hem daarnaar vernoemd. Fotograaf Chris McGrath, die deze foto’s maakte, reisde onlangs een dag mee met Boji.

Een paar maanden geleden begon het forenzen op te vallen dat ze steeds dezelfde straathond in het openbaar vervoer zagen. Ze maakten foto’s en video’s van de hond en deelden die via sociale media, waar hij al snel uitgroeide tot een fenomeen.

Boji heeft inmiddels ook zijn eigen Instagramaccount in het Turks en het Engels, met bijna honderdduizend volgers. Media over de hele wereld, van de New Zealand Herald tot CNN en het Nederlandse Jeugdjournaal, besteedden al aandacht aan de opmerkelijke passagier.

Turkije heeft een enorme hoeveelheid straathonden en -katten. In de drie grootste steden – Istanbul, Ankara en Izmir – leven naar schatting een half miljoen straathonden. In Istanbul leven zo’n 150.000 honden op straat en nog eens zo’n 30.000 honden in asielen. De meeste straathonden zijn ingeënt tegen hondsdolheid en andere ziekten, en ze worden vaak goed verzorgd door buurtbewoners. Die zetten voor hun deur eten neer of bouwen provisorische onderkomens voor de koude winter.

Voor Boji zette de gemeente een hondenhok neer op een van de metrostations, waar ze hem ook regelmatig wat te eten geven.