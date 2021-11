Stoppen na één dag opbouwen: Qlimax sneuvelt

Een collega van Jonas Schmidt, creatief directeur van evenementenbureau Q-dance, zei kort geleden: ‘ik ben inmiddels meer aan het annuleren dan aan het organiseren.’ Zo voelt dat deze week waarschijnlijk ook. Qlimax, dat volgende week zaterdag in Arnhem zou plaatsvinden, gaat definitief niet door. Het zou het eerste feest met échte bezoekers zijn dat Q-dance sinds het begin van de coronapandemie organiseerde.

Het kabinet verbood vrijdagavond vanaf zaterdag alle evenementen zonder vaste zitplaatsen voor de komende drie weken, in een poging de snelle toename van coronabesmettingen in te dammen. Organisator Q-dance voelde de bui al hangen en trok kort voor de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge zelf de stekker uit het dancefeest, waar vele tientallen mensen maanden aan gewerkt hebben. Schmidt: „We wilden niet naïef zijn. We wisten hoe laat het was.”

Toch werd tot deze vrijdag nog doorgewerkt aan de opbouw van Qlimax, een feest waar het hardere dance-subgenre hardstyle wordt gedraaid. Want je weet maar nooit, als organisatie moet je toch rekening houden met die kleine kans dat het wél door kan gaan – al werd dat scenario gedurende de week steeds onwaarschijnlijker.

„Het vagevuur”, noemt Schmidt die onzekerheid.

Tachtig man bezig in Gelredome

Een dag eerder, als NRC bij Q-dance langs gaat, zit hij er nog middenin. Het is nog iets meer dan een week voor zaterdag 20 november, waarop Qlimax gepland staat. De eindsprint is begonnen. Pas die donderdagochtend begint uit te lekken dat grote evenementen misschien verboden gaan worden – maar het is allemaal nog vaag.

Dus beginnen om 6 uur die ochtend de werkmannen, tachtig stuks, in de Gelredome in Arnhem.

Vanaf het Q-dance-kantoor in Amsterdam belt Schmidt op facetime met Jari van Leerdam, die de opbouw begeleidt. „Hoe is het daar?”

Van Leerdam, met fluoriserend geel hesje en een bouwhelm op: „Goed. Ik zie alleen maar lachende gezichten. Dat klinkt bizar, maar iedereen is zo blij om weer aan het werk te zijn.”

Alles loopt op schema, zegt hij. „We zijn al bezig met de monorail.”

„Oh, mooi”, reageert Schmidt.

Van Leerdam: „We werken gewoon stug door.”

Schmidt: „Oogkleppen op en gaan.”

Van Leerdam: „Ja. Fuck it, let’s go.” En het kost ook eigenlijk weinig moeite, zegt hij lachend: „Voor een groot deel van de crew is de show toch eigenlijk altijd een hinderlijke onderbreking van de bouw.”

Militaire operatie

Het organiseren van een feest als Qlimax is „een militaire operatie”, zegt algemeen directeur van Q-dance Sander Bijlstra. Er zijn zoveel schakels, er moet zoveel in gang gezet worden. Prijzig is het ook: de kosten liepen dit jaar op tot twee a drie miljoen.

Schmidt pakt er weer een andere metafoor bij: als Qlimax-organisatie ben je „aan het koken”, zegt hij. Alle ingrediënten moeten kloppen. De muziek, natuurlijk. Maar net zo goed het licht, de lasers, de dansers, noem maar op. „Het is één groot recept.”

Een paar jaar terug bedacht Schmidt dat hij gigantische lichtobjecten wilde ophangen, zodat het net leek of het plafond bewoog. Hij pakt YouTube erbij om te laten zien dat uitpakte. Qlimax 2014. Een spektakel van licht en vuur, een joelend publiek, en dan barst de muziek los: ‘In my house!’

De twee mannen – allebei medeoprichters van Q-dance eind jaren negentig – leven even op. Schmidt tikt mee met zijn vingers. Dan zakt Bijlstra weer in: „Pfff, zet maar weer af.”

Qlimax 2021 moest een groot feest worden voor de liefhebber, vaak jonge mensen van begin twintig. Voor het eerst sinds februari 2020 weer een evenement met publiek – al was het dit jaar vanwege coronaregels overdag, en met een maximale capaciteit van 75 procent. De editie werd The Reawakening gedoopt.

Maar veel hoop dat het feest op 20 november door zal gaan, hebben Bijlstra en Schmidt donderdagmiddag al niet meer, ook al is Qlimax dan formeel nog niet geannuleerd.

Tot die tijd ziet Schmidt het als zijn taak de moed erin te houden op kantoor. „Tot een bepaald niveau moet je mensen in de illusie laten.” Toen hij een tijdje slecht in zijn vel zat vanwege de coronaperikelen van het bedrijf, kwam hij ook niet naar kantoor, zegt hij. „Ik kan mensen meenemen in optimisme, maar ook in negativiteit. Dat wil ik niet.”

Bijlstra kijkt intussen ook vooruit, met een excel-bestand voor zijn neus. „We dachten dat we nog wel wat zouden verdienen, maar nu duiken we nog wat harder in de min.” Het gaat nog heel lang duren voor de evenementensector weer draait als normaal, zeggen Schmidt en Bijlstra. Op allerlei fronten gaat het mis. Met materialen bijvoorbeeld. Zo worden lasers versleept naar de Verenigde Staten, waar op dit moment veel meer mogelijk is.

Maar personeel is het grootste hoofdpijndossier. Q-dance had net weer wat mensen aangenomen, zegt Bijlstra. „Maar kan ik die houden? Of moet ik ze straks weer ontslaan? En hoe moet het dan als we wél weer mogen, volgend jaar? Dan hebben we weer tekorten.”

Hier, wijst hij, moet je zien. Een bericht op Facebook van iemand die bij de opbouw meewerkt. ‘Eindelijk na 21 maanden weer een klus in mijn eigen branche’, schrijft hij. Hij zucht. „Zo’n jongen kán straks niet meer.”

Dan vertrekt Bijlstra met zijn laptop onder de arm naar een crisisoverleg met het hoofd marketing.

Even later komt show- en artdirector Daan Jansen binnendwarrelen, een broodje brie in zijn hand. Hij kijkt enigszins verdwaasd. „Tot vijf minuten geleden heb ik gedaan of er niets aan de hand was”, zegt hij tegen Schmidt. Al dagen zit Jansen „van 8 tot 22” in een van de studio’s van Q-dance, waar hij voor Qlimax het samenspel van licht, video, lasers, dansers en rook- en vuureffecten ontwerpt.

Maar net sprak hij met de collega die de meeste Haagse contacten onderhoudt. „Die zei: ‘zet er maar een streep doorheen.’ En nu weet ik niet meer zo goed wat ik nu moet doen.”

„Hmm”, zegt Schmidt. „Dat had wel wat subtieler gekund.”

Eenmaal terug in de studio – met naast hem een lege Dopper, een leeg glas koffie en twee pakken met tussendoortjes – laat Jansen toch nog even zien waar hij mee bezig was. De vloer trilt. Met een zucht: „Ach jongens, het wordt zo vet.”

Paar borrels drinken

Wat de hele dag al in de lucht hangt, wordt donderdagavond definitief: Qlimax gaat niet door, besluit het bestuur.

Wat nu? Dat is de vraag die deze vrijdag op tafel ligt. Het team gaat eerst een paar borrels drinken, zo werd het klaargezet in het persbericht. Maar stiekem wordt er ook alweer doorgewerkt aan een nieuw plan: een digitale editie. „Een pleister op de wond”, zegt Schmidt vrijdag aan de telefoon.

In de coronaperiode heeft Q-dance dat vaker gedaan. Deze zomer keek NRC mee hoe Defqon.1, het grootste hardstyle-festival ter wereld, volledig werd opgetuigd – podia, vuurwerk, lasers, dj’s – voor een livestream. Miljoenen mensen wereldwijd keken ernaar.

Maar dat zal niet in het Gelredome zijn, veel te groot en te leeg, zo zonder publiek, zegt Schmidt.

Dezelfde mannen die donderdag aan de bouw in het GelreDome zijn begonnen, mogen de boel vrijdag alweer afbreken.